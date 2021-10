DIRETTA/ Lituania Bulgaria video streaming tv: ci sono solo due precedenti

DIRETTA LITUANIA BULGARIA: STORICO

In attesa di dare la parola al campo per la diretta di Lituania Bulgaria, bella sfida per il girone C delle qualificazioni ai mondiali del 2022, ci pare necessario dare un occhio anche allo storico che interessa le due nazionali. I dati però a nostra disposizione sono pochissimi: anzi, possiamo parlare oggi di appena due soli precedenti, segnati dal 2003 a oggi. Il nostro primo riferimento è però un’amichevole che è stata disputata nell’agosto del 2003 e che ha visto i bulgari, padroni di casa al successo con il pieno risultato di 3-0.

L’ultimo testa a testa che emerge nello storico invece è recentissimo, visto che è stato disputato solo lo scorso settembre. Tale dato risale ovviamente al torneo di qualificazione ai Mondiali del 2022 che ci allieta anche oggi: allora nel secondo turno fu ancora vittoria dei bulgari, ma per 1-0 e con gol di Chochev. (agg Michela Colombo)

DIRETTA LITUANIA BULGARIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Lituania Irlanda del Nord non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: questo significa che per assistere alla partita delle qualificazioni Mondiali 2022 non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video ufficiale. Potrete comunque accedere alle informazioni utili visitando senza costi il sito della federazione internazionale di calcio (www.fifa.com) trovandovi le notizie riguardanti le due nazionali in campo e le classifiche dei gironi delle qualificazioni alla fase finale in Qatar, ovviamente alla sezione specificamente dedicata.

LITUANIA BULGARIA: OSPITI FAVORITI

Lituania Bulgaria, in diretta sabato 9 settembre 2021 alle ore 15.00 presso LFF Stadionas di Vilnius sarà una sfida valevole per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Azzurri spettatori attenti del match, trattandosi di una sfida del raggruppamento dell’Italia. La Bulgaria è agganciata a quota 5 punti all’Irlanda del Nord, che ha disputato però una partita in meno e sembra poter coltivare maggiori speranze di secondo posto, anche se al momento il duo Italia-Svizzera sembra favoritissimo per giocarsi l’accesso a Qatar 2022.

La Lituania è invece il fanalino di coda del girone, finora 5 sconfitte su 5 per i baltici con l’ultimo ko subito proprio in casa dell’Italia, che ha calato la cinquina al Mapei Stadium lo scorso 8 settembre. Il 5 settembre invece è andata in scena l’andata proprio di questo match, chiusasi con una vittoria di misura dei bulgari firmata da un gol di Chochev: solo una vittoria anche in lituani permetterebbe alla Bulgaria di coltivare ancora le residue speranze di qualificazione.

PROBABILI FORMAZIONI LITUANIA BULGARIA

Le probabili formazioni della diretta Lituania Bulgaria, match che andrà in scena all’LFF Stadionas di Vilnius. Per la Lituania, Tomas Razanauskas schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Setkus; Baravykas, Klimacivius, Utkus, Slavickas; Slivka, Megelaitis; Simkus, Novikovas, Cernych; Dubickas. Risponderà la Bulgaria allenata da Yasen Petrov con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Lukov; Bozhikov, Antov, P. Hristov; Kirilov, Malinov, Chochev, Kostadinov, Velkovski; Despodov, D. Iliev.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’LFF Stadionas di Vilnius, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Lituania con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo della Bulgaria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.90.



