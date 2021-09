Diretta/ Lituania Irlanda del Nord streaming video. occhio agli Azzurri (Qatar 2022)

DIRETTA LITUANIA IRLANDA DEL NORD: SQUADRE IN CRISI

Lituania Irlanda del Nord, in diretta giovedì 2 settembre 2021 alle ore 20.45 presso il LFF Stadionas di Vilnius, sarà un match valevole per la quarta giornata delle qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022. Occhio agli Azzurri per due formazioni impegnate nello stesso girone dell’Italia, ma sono già staccate dal discorso qualificazione. Finora un punto in due partite per l’Irlanda del Nord, nessuno per l’Irlanda, soprattutto nessuna delle due formazioni è riuscita ancora ad andare a segno. Vincere questa partita può essere dunque l’ultima spiaggia per entrambe le compagini.

Probabili formazioni Lituania Irlanda del Nord/ Quote: Krapikas, volto noto in porta

La nazionale lituana ha perso le ultime 6 sfide disputate, l’ultima vittoria risale al blitz in Kazakhstan del 18 novembre 2020, in Nations League. Meglio ha fatto l’Irlanda del Nord con una vittoria a Malta lo scorso 30 maggio, ma va sottolineato come la Nazionale britannica ultimamente sia stata lontana dai livelli che le avevano permesso di arrivare agli ottavi di finale a Euro 2016 e di sfiorare la qualificazione, persa solamente ai play off contro la Slovacchia, a Euro 2020. Una curiosità: le due Nazionali tornano ad affrontarsi dopo 28 anni, il 25 maggio 1993 l’Irlanda del Nord ha vinto di misura l’unico precedente in Lituania.

Probabili formazioni Svezia Spagna/ Quote, sono tanti i giocatori noti in campo

DIRETTA LITUANIA IRLANDA DEL NORD STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Lituania Irlanda del Nord non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: questo significa che per assistere alla partita delle qualificazioni Mondiali 2022 non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video ufficiale. Potrete comunque accedere alle informazioni utili visitando senza costi il sito della federazione internazionale di calcio (www.fifa.com) trovandovi le notizie riguardanti le due nazionali in campo e le classifiche dei gironi delle qualificazioni alla fase finale in Qatar, ovviamente alla sezione specificamente dedicata.

Probabili formazioni Ungheria Inghilterra/ Quote: Adam Szalai lo spauracchio magiaro

PROBABILI FORMAZIONI LITUANIA IRLANDA DEL NORD

Le probabili formazioni di Lituania Irlanda del Nord, match che andrà in scena al LFF Stadionas di Vilnius. Per la Lituania, Valdas Ivanauskas schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Svedkauskas; Vaitkunas, Girdvainis, Beneta, Mikoliunas; Simkus, Megelaitis; Verbickas, Golubickas, Novikovas; Cernych. Risponderà l’Irlanda del Nord allenata da Ian Baraclough con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Peacock-Farrell; Ferguson, Brown, Cathcart, Ballard; Saville, McCann, McNair, Dallas; McGinn, Magennis.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al LFF Stadionas di Vilnius, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Lituania con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo dell’Irlanda del Nord, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.80.



© RIPRODUZIONE RISERVATA