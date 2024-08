DIRETTA LIVE OLIMPIADI PARIGI 2024: TORNA PALTRINERI

La diretta live delle Olimpiadi Parigi 2024 di questo sabato 3 agosto vedrà l’atletica pian piano prendere sempre più la scena. Come vi abbiamo detto, gli occhi di tutta Italia e di tutto il mondo saranno su Jacobs che insieme ad Ali debutteranno in questi Giochi Olimpici nei 100 metri.

Il nuoto però non perde visibilità e con Paltrinieri e de Tullio nei 1500 metri, Curtis nei 50m stile libero e le staffette maschili e femminili 4×100 cercheremo di toglierci delle soddisfazioni. E poi ancora la gara in linea di ciclismo con Bettiol, Mozzato e Viviani fino al big match dell’Italvolley maschile contro la Polonia. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA LIVE OLIMPIADI PARIGI 2024: OGGI COMINCIA JACOBS

Siamo arrivati a sabato nelle Olimpiadi Parigi 2024, la competizione entra ancora di più nel vivo soprattutto perché quest’oggi potremmo rivedere in pista l’uomo più veloce del mondo: Marcel Jacobs. L’azzurro correrà nei cento metri insieme ad Alì, odore di medaglia nell’aria perché Jacobs parte come favorito dopo la vittoria nella scorsa edizione dei giochi olimpici. Avrà la stoffa per fare il bis? Lo scopriremo oggi alle 11,55.

Gli appuntamenti importanti delle Olimpiadi 2024 però non finiscono qui, tornerà in campo la scherma a squadre femminile che sfideranno ai quarto l’Ucraina. Dovrebbe essere un turno semplice sulla carta, ma poi sul rettangolo azzurro niente è già scritto. Avremo poi il nuoto dove torneranno in vasca Paltrinieri e Di Tullio, insieme a loro ci sarà Curtis nei 50 stile.

DIRETTA LIVE OLIMPIADI PARIGI 2024: IL PROGRAMMA COMPLETO

Per le Olimpiadi Parigi 2024 abbiamo stilato per oggi un programma il più dettagliato possibile su tutti gli appuntamenti della giornata olimpica. Si parte senza ulteriori indugi di primo mattino dove le ragazze del Judo a squadre affronteranno l’Ungheria alle 8 del mattino, si passa poi un’ora dopo al Golf dove ci sarà Manassero insieme Migliozzi. Allo stesso orario vedremo gli azzurri del tiro sportivo impegnati per due ore, visto che ci saranno due turni.

Alle undici cominceranno le finali di canottaggio a squadre, speriamo senza ulteriori polemiche. Allo stesso orario il i ciclismo su strada dove correrà Bettiol. Alla sera invece vedremo la ginnastica artistica, le finali maschili del nuoto nei 200 farfalla e le finali di atletica leggera. Un sabato niente di male per tutti gli amanti dello sport, dunque!