DIRETTA LIVE OLIMPIADI 2024 PARIGI: IL PROGRAMMA DI OGGI

La diretta live Olimpiadi 2024 Parigi entra nel vivo: se ieri avevamo vissuto i primi appuntamenti, con calcio e rugby a 7 maschili, giovedì 25 luglio possiamo parlare della prima vera giornata in cui i Giochi sono grandi protagonisti. Si parte infatti la mattina presto, e abbiamo anche i primi italiani in gara: possiamo ricordare che, almeno ufficialmente, le Olimpiadi 2024 Parigi prenderanno il via domani sera con la cerimonia inaugurale ma intanto, come ormai è consuetudine, le prime gare hanno già visto la luce e dunque la diretta live Olimpiadi 2024 Parigi continuerà a emozionarci e tenerci compagnia anche oggi.

Infatti già alle ore 9:00 saremo sul pezzo con Slovenia Danimarca: la partita vale per il torneo femminile di pallamano, e dunque ecco il terzo sport di squadra che toglie i suoi veli alle Olimpiadi 2024 Parigi, sempre in attesa di volley e pallanuoto in cui l’Italia sarà protagonista con uomini e donne, e poi ovviamente del basket anche se in questo caso, purtroppo, gli azzurri hanno mancato il pass a differenza di quanto era accaduto tre anni fa. Adesso però andiamo a definire meglio il programma di giovedì 25 luglio in una diretta live Olimpiadi 2024 Parigi che ci terrà compagnia per tutto il giorno.

DIRETTA LIVE OLIMPIADI 2024 PARIGI: LE GARE DI GIOVEDÌ 25 LUGLIO

Abbiamo già detto che la diretta live Olimpiadi 2024 Parigi inizierà la mattina con la prima partita di pallamano femminile, disciplina questa che poi proseguirà nelle ore seguenti. Alle 9:30 è la volta del torneo di tiro con l’arco femminile, che alle 14:15 avrà il corrispettivo maschile: qui finalmente potremo vedere i primi italiani impegnati nella diretta live Olimpiadi 2024 Parigi, con Mauro Nespoli a guidare una spedizione che, come sempre, avrà grandi possibilità di arrivare a medaglia. Oggi iniziano le qualificazioni del torneo individuale, il cosiddetto ranking round, nei prossimi giorni caccia alle medaglie e spazio anche alle prove a squadre.

Intanto però la diretta live Olimpiadi 2024 Parigi si inverte rispetto a ieri: abbiamo infatti l’inizio dei tornei di calcio femminile (dalle ore 17:00 con Spagna Giappone e Canada Nuova Zelanda, le foglie d’acero sono oro olimpico in carica) e rugby a 7 maschile, competizione questa che inizierà dalle ore 14:00, e attenzione perché per quanto riguarda il rugby avremo già i quarti di finale a partire dalle ore 21:00, dunque programma decisamente fitto già oggi.