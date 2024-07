DIRETTA ITALIA LITUANIA/ Video streaming tv: parola a Gianmarco Pozzecco (Preolimpico basket 2024, 6 luglio)

DIRETTA ITALIA LITUANIA: PARLA POZZECCO

Cresce sempre più l’attesa per la diretta di Italia Lituania, facciamo allora un passo indietro di un paio di giorni per rileggere il commento di coach Gianmarco Pozzecco circa la sconfitta subita contro Portorico, che ha determinato l’incrocio con i baltici già in semifinale. Dopo i complimenti ai padroni di casa, sia per la prestazione sia per l’ambiente al palazzetto, Pozzecco ha aggiunto: “I nostri avversari hanno meritato di vincere e non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi, che hanno dimostrato la solita attitudine e il solito impegno”.

Naturalmente però quando si perde qualcosa non ha funzionato e il c.t. ha identificato alcuni punti critici della prestazione dell’Italia: “Non abbiamo fatto girare la palla come facciamo di solito e in alcuni momenti abbiamo avuto un po’ troppa fretta sbagliando qualche tiro aperto. Poi il Portorico, con Alvarado e Clavell, ha messo tiri da tre incredibili. Ora vogliamo vincere la semifinale contro la Lituania, grande squadra, e tornare a giocare di nuovo contro il Portorico“, ha chiuso la propria analisi coach Pozzecco. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ITALIA LITUANIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

L’orario è abbastanza comodo e ci saranno anche ampie possibilità per seguire la semifinale del Preolimpico 2024, buone notizie quindi anche se sarà necessario un abbonamento. Infatti, la prima opzione è naturalmente la diretta tv di Italia Lituania, che sarà garantita dalla televisione satellitare sul canale Sky Sport Max; abbondanti poi saranno le possibilità per seguire stasera anche in diretta streaming video Italia Lituania, tramite i servizi offerti da Sky Go ma anche Now TV e DAZN, sempre su abbonamento.

UNA SEMIFINALE DI LUSSO

Oggi sabato 6 luglio 2024 ci attende una serata di fondamentale importanza per la nostra Nazionale di basket, perché alle ore 22.00 italiane ci sarà la palla a due per la diretta di Italia Lituania al José Miguel Agrelot Coliseum di San Juan di Portorico, sede del torneo Preolimpico 2024 che metterà in palio un solo posto agli ormai imminenti Giochi olimpici di Parigi. Questa è la semifinale, per cui poi ci sarebbe un altro ostacolo da superare, ma sulla carta la diretta di Italia Lituania potrebbe essere l’ostacolo più duro, la partita che francamente sarebbe stato più logico attendersi in finale.

Gli Azzurri del c.t. Gianmarco Pozzecco tuttavia si sono complicati la vita perdendo la seconda partita del girone contro i padroni di casa di Portorico, dopo la facilissima vittoria iniziale contro il Bahrain, per cui siamo finiti dalla parte del tabellone della Lituania, che invece come prevedibile ha vinto il proprio gruppo, che comprendeva Messico e Costa d’Avorio. Si anticipa allora di un giorno la partita più attesa, sarà sicuramente molto dura ma d’altronde per andare alle Olimpiadi prima o dopo avremmo dovuto affrontarla: che cosa ci dirà quindi la diretta di Italia Lituania?

DIRETTA ITALIA LITUANIA: COME SI ARRIVA ALLA PARTITA?

Abbiamo già illustrato il significato della diretta di Italia Lituania, una partita che fa scattare il ricordo di Atene 2004 e che adesso mette in palio una enorme fetta delle possibilità di partecipare ad un altro torneo olimpico. Tre anni fa ci fu la grande impresa in Serbia per arrivare a Tokyo, quest’anno le condizioni sono un po’ diverse perché siamo in campo neutro e perché naturalmente si tratta della semifinale, per cui poi ci sarebbe un’altra partita da vincere, però anche in questo caso abbiamo un pronostico sfavorevole da ribaltare.

Infatti la Lituania ha vinto il proprio girone, anche se a volere essere pignoli contro la Costa d’Avorio ha sofferto più del previsto, mentre l’Italia arriva a questa semifinale dopo il crollo nell’ultimo quarto contro Portorico. In precedenza la vittoria contro il Bahrain era stata una pura formalità (114-53), la partita contro i caraibici ovviamente era più complicata ma era anche cominciata bene per gli Azzurri, che però si sono fatti annullare il vantaggio nel terzo quarto e poi hanno vissuto un ultimo parziale da incubo. Sarà necessario fare decisamente meglio, se vorremo sognare in grande nella diretta di Italia Lituania…

