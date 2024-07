DIRETTA TIRO A SEGNO MASCHILE: VIA ALLA FINALE DELLA PISTOLA AD ARIA COMPRESSA 10 M

L’Italia spera di essere protagonista nella diretta tiro a segno maschile delle Olimpiadi di Parigi 2024, il cui calendario ha in programma oggi la finale della pistola aria compressa 10 m: gli atleti azzurri in gara sono Federico Nilo Maldini e Paolo Monna, che alle qualificazioni hanno ottenuto rispettivamente il secondo (581, alle spalle soltanto del serbo Damir Mikec) e quinto (579) miglior punteggio complessivo. L’obiettivo dunque è quello di andare entrambi a medaglia, anche se dovranno vedersela con tanti altri professionisti: oltre al migliore della precedente fase, presenti i tedeschi Reitz e Walter, il coreano Lee, il cinese Xie e il mongolo Davaakhüü. In totale sono otto i partecipanti.

La diretta della finale del tiro a segno maschile con pistola aria compressa 10 m è in programma a Chateauroux oggi alle 9.30, per il secondo giorno di questi Giochi Olimpici che hanno già regalato qualche emozione all’Italia. Il medagliere infatti vede gli azzurri a quota un argento e due bronzi, ma proprio in questa occasione il palmares potrebbe essere incrementato grazie a Federico Nilo Maldini e Paolo Monna. L’atleta di Fasano d’altronde è il campione d’Europa in carica e, anche se a Tokyo 2020 non è andata bene, può puntare il podio. Il bolognese invece ha alle spalle un terzo posto agli Europei di Wroclaw nel 2020, e due ori a Osijek nel 2021 e a Rio nel 2023, ma gli manca una medaglia olimpica. I due hanno comunque già scritto la storia di questa disciplina: è necessario infatti tuffarsi nel passato per trovare due azzurri in una finale olimpica di pistola, ad Atlanta 1996. In quel caso però si trattava di pistola libera, mentre nei 10 m è un evento inedito.

COME VEDERE LA DIRETTA TIRO A SEGNO MASCHILE OLIMPIADI 2024 IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tiro a segno maschile per la finale della pistola aria compressa 10 m delle Olimpiadi di Parigi 2024 oggi non sarà visibile in tv sulla Rai, che sta trasmettendo invece la partita di volley femminile Italia Repubblicana Dominicana. Per vedere cosa accade a Chateauroux a partire dalle 9.30, con protagonisti gli azzurri Federico Nilo Maldini e Paolo Monna, si ci potrà affidare a Discovery+, Eurosport 1 e Eurosport 2 su Sky e Dazn, che trasmettono l’intero palinsesto di questi Giochi, nonché sullo streaming di Rai Sport.