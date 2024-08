DIRETTA LIVE OLIMPIADI VENERDÌ 2 AGOSTO: CI SIAMO

Ci siamo: possiamo dichiarare ufficialmente iniziata la diretta live delle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda questo venerdì 2 agosto. Il settimo giorno della rassegna olimpica è iniziato con le semifinali maschili e femminili di badminton.

Per l’Italia sarà un inizio tranquillo, ma arrivati alle 9:00 fino alle 12:00 inizierà una vera girandola di emozioni: golf, tiro con l’arco, skeet, beach volley, judo, trampolino 3 metri maschile (finale), batterie 800m stile libero, la semifinale di doppio femminile nel tennis, la gara medaglia scifo donne della vela, la finale del due di coppia pesi leggeri e le batterie dei 4×100 misti. Insomma, ci sarà da divertirsi fino alle finali di nuoto di stasera, i 50m stile con Deplano e i 200m misti con Razzetti. (aggiornamento di Christian Attanasio)

Tonina Belletti, madre Marco Pantani: “Lui me lo disse: ‘Nel ciclismo c’è la mafia’”/ “Fino alla morte…”

DIRETTA LIVE OLIMPIADI VENERDÌ 2 AGOSTO: IL PROGRAMMA

E’ tempo di tornare in pista per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024, nel giorno numero 7 di questa rassegna parigina, dopo le 92 medaglie già distribuite è ancora la volta di nuove competizioni, in questa giornata venerdì 2 agosto dei Giochi verranno distribuite ben 71 medaglie tra oro, argento e ovviamente il bronzo, già finite svariate volte al collo degli atleti italiani nei giorni scorsi. Si parte con il badminton, mentre l’Italia oggi sarà impegnata alle 9.00 nel golf, con i nostri Guido Migliozzi e Matteo Manassero a caccia di medaglie, mentre alle 9.30 toccherà a Italia-Francia nel tiro con l’arco, stesso orario nel quale andranno in scena le gare di Tiro a volo con Cassandro e Rossetti in azione nelle qualificazioni.

DIRETTA/ Italia Olanda (risultato finale 3-0): Antropova e Sylla protagoniste (volley, Olimpiadi Parigi 2024)

Si prosegue con la diretta live Olimpiadi di Parigi 2024 e uno degli appuntamenti più attesi è quello con la finale B di canottaggio, due senza senior maschile, con gli italiani Comini e Codato in acqua, alle 11 avrà luogo la finale di tuffi con Marsaglia e Tocci, alle 11.40 alle 12.02 Oppo e Soares saranno di scena nella finali B di canottaggio, alle 12 spazio anche alle finali di tennis nel doppio

OLIMPIADI PARIGI 2024 DIRETTA LIVE, ARRIVA IL MOMENTO DELL’ATLETICA

Uno dei grandi appuntamenti di questo venerdì 2 agosto ai Giochi Olimpici sarà quello con l’Atletica, dove l’Italia entra in gioco e sogna di replicare i risultati da sogno di Tokyo 2020, dove abbiamo raggiunto numeri da capogiro, preceduti dagli appuntamento con Canoa slalom e Vela alle 15, dalle 18 alle 18.15 avranno luogo le batterie nei 5000 femminili e nel salto triplo femminile, alle 20.10 debutta il campione Leonardo Fabbri nelle qualificazioni di lancio del peso maschile con Zane Weir, occhio alle finali di scherma maschile di spada alle 20.30 e alle finali femminili di nuoto nei 200 dorso, con gli uomini in vasca per i 50 stile libero e i 200 misti tra le 20.30 e le 20.43, mentre in serata la diretta live delle Olimpiadi di Parigi prevederà la finale dei 10000 m uomini alle 21.20.

Martina Favaretto è fidanzata?/ "Le prime persone che mi sostengono sono in famiglia"

Diretta live alle Olimpiadi di Parigi in serata di venerdì 2 agosto per il ciclismo con la race maschile alle 21.35 e la femminile quindici minuti più tardi. Appuntamento in tv con tutte le varie discipline come al solito di Rai2, ma anche Discovery+ e Eurosport.