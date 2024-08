Diretta live Olimpiadi Parigi 2024: 20 finali in giornata

Campioni e campionesse italiane anche oggi – 1 agosto – a caccia di titoli, medaglie e prestigio: il sesto giorno in compagnia della diretta live Olimpiadi Parigi 2024 vedrà i nostri azzurri impegnati in diverse finali. Chiaramente, c’è anche chi è ancora in corsa nelle fasi eliminatorie con il sogno di contribuire ad arricchire un medagliere italiano già carico di soddisfazioni.

Medagliere Olimpiadi Parigi 2024/ Italia, classifica e medaglie: Razzetti nei 200 misti! (1 agosto)

Oggi, 1 agosto, la diretta live Olimpiadi Parigi 2024 sarà scandita da ben 20 finali valide per 10 sport differenti. Un appuntamento che si appresta ad essere imperdibile con 62 medaglie da distribuire e chissà che alcune di queste non vadano proprio ai nostri campioni e alle nostre campionesse italiane.

Finali e medaglie in palio al sesto giorno: il programma dell’Italia per la diretta live Olimpiadi Parigi 2024

Vediamo ora nel dettaglio quali saranno gli appuntamenti più importanti per gli atleti italiani in vista della diretta live Olimpiadi Parigi 2024. Sarà proprio l’Italia ad aprire il programma odierno: precisamente alle 7.30 si parte con la finale di marcia maschile 20 km con protagonisti Francesco Fortunato, Riccardo Orsoni e Massimo Stano. Azzurri protagonisti anche nel golf alle ore 9.00 con Guido Migliozzi e Matteo Manassero; ancora atletica invece alle 9.20 con Eleonora Giorgio e Antonella Palmisano per la finale marcia femminile 20 km.

Diretta Antonella Palmisano e Eleonora Giorgi/ Marcia femminile 20 km Olimpiadi 2024 streaming video Rai

Il programma della diretta live Olimpiadi Parigi 2024 prosegue per gli azzurri con le eliminatorie di judo alle ore 10.00 con Gennaro Pirelli; alle 10.10 sarà la volta della nostra squadra di canottaggio femminile per i ripescaggi mentre dieci minuti dopo toccherà alla formazione maschile. Altra finale per l’Italia alle 12.10 con il canottaggio a quattro maschile così come alle 18.15 con la finale di ginnastica artistica, concorso generale individuale femminile, con Manila Esposito e Alice D’Amato pronte a stupire. Il programma della diretta live Olimpiadi Parigi 2024 si conclude alle ore 20 con la fase a gironi femminile di Beach Volley con protagoniste Valentina Gottardi e Marta Menegatti.

Diretta marcia maschile 20 km Olimpiadi 2024/ Streaming Rai: l'impresa di Massimo Stanno, Orsoni e Fortunato