DIRETTA LIVE PARALIMPIADI 2024 PARIGI, MEDAGLIERE: INIZIA LA KERMESSE!

La diretta live Paralimpiadi 2024 Parigi è pronta a farci compagnia: finalmente si parte, dopo aver assistito alla cerimonia di apertura siamo arrivati a questo giovedì 29 agosto in cui prendono ufficialmente il via i Giochi dedicati agli atleti con disabilità. Come sempre la sede è la stessa delle Olimpiadi, e dunque siamo appunto a Parigi; presentando l’evento, possiamo dire che la diretta live Paralimpiadi 2024 Parigi interesserà la bellezza di 4400 atleti provenienti da tutto il mondo, con un totale di 22 sport divisi naturalmente per le varie disabilità. Un programma vastissimo: solo per i 100 metri di atletica, tra uomini e donne, le finali saranno ben 29.

DIRETTA CERIMONIA DI APERTURA PARALIMPIADI PARIGI 2024/: acceso il braciere olimpico! (oggi 28 agosto)

Nella diretta live Paralimpiadi 2024 Parigi sarà interessante anche vedere cosa riuscirà a fare l’Italia, una potenza nel nuoto e non solo; la nostra portabandiera Ambra Sabatini ha guidato una delegazione di 141 atleti (70 uomini e 71 donne) che proveranno ad entrare nel medagliere delle Paralimpiadi 2024 Parigi. A tale proposito, possiamo anche ricordare che l’Italia aveva chiuso a Tokyo al nono posto nel medagliere con un totale di 69 medaglie, di cui 14 d’oro, mentre a dominare era stata la Cina con la bellezza di 96 ori e 207 medaglie. Numeri straordinariamente superi9ori a quelli delle Olimpiadi, ma ora si comincia…

COME VEDERE LA DIRETTA LIVE PARALIMPIADI 2024 PARIGI IN STREAMING VIDEO TV

C’è una bella notizia che riguarda la diretta tv delle Paralimpiadi 2024 Parigi, perché la trasmissione sarà in chiaro: da questo punto di vista bisogna specificare che saranno due i canali che si occuperanno della messa in onda. Su Rai Due sarà dato soprattutto risalto alle gare degli italiani, mentre Rai Sport fornirà una copertura aggiuntiva con gli eventi principali.

Naturalmente ci sarà la possibilità di seguire la diretta Paralimpiadi 2024 Parigi anche in diretta streaming video, tramite sito o applicazione di Rai Play, ma la novità riguarda anche l’apertura del canale ufficiale di YouTube, come già comunicato dal Comitato Paralimpico Internazionale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, PARALIMPIADI 2024 PARIGI

DIRETTA LIVE PARALIMPIADI 2024 PARIGI, MEDAGLIERE: LE GARE DEL GIORNO

Districarsi nella diretta live Paralimpiadi 2024 Parigi, e nel suo relativo medagliere, è impresa francamente complicata: ogni giorno infatti ci sono tantissime gare anche perché, come già detto, ciascuna di esse ha più categorie a seconda della patologia e della disabilità, dunque ad esempio il badminton che apre il programma (dalle ore 8:30) avrà tutta una serie di concorsi diversi tra singolare e doppio (anche misto) maschile e femminile, e così tutto il resto. Possiamo comunque citare, nella diretta live Paralimpiadi 2024 Parigi, che dalle 9:30 inizieranno le gare di nuoto e dalle 10:30 il basket in carrozzina, poi ancora il ciclismo da mezzogiorno; qui avremo anche le prime finali del giorno che finalmente aggiorneranno il medagliere delle Paralimpiadi 2024 Parigi.

A tale proposito, altri titoli saranno assegnati oggi nel taekwondo e si arriverà anche al nuoto, uno sport che oggi nella diretta live Paralimpiadi 2024 Parigi 15 titoli con i relativi podi. La conclusione sarà ancora con il basket in carrozzina, ma la giornata sarà davvero intensa: abbiamo qui citato soltanto le discipline principali e quelle che per l’appunto muoveranno il medagliere, già giovedì 29 agosto tuttavia la diretta live Paralimpiadi 2024 Parigi ci farà compagnia con tantissimi eventi, a noi non resta che scoprire come andranno le cose nelle varie competizioni.