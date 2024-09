C’è ancora un bel po’ di Italia nella diretta live Paralimpiadi Parigi 2024 per domenica 8 settembre: si profila questa una giornata davvero ricca di eventi, fin dalla mattina che vede già impegnati gli azzurri nella paracanoa con Eleonora De Paolis protagonista nelle semifinali KL1 a partita dalle ore 10.00. Alle 10.28, invece, le semifinali KL2 maschile con Marius-Bogdan Ciustea. Alle 10.42 tocca ad Amanda Embriaco per le semifinali KL3, mentre alle 10.56 per il maschile c’è Mirko Nicoli. Italia dunque protagonista fin dall’inizio della diretta live Paralimpiadi Parigi 2024, che promette anche oggi un programma davvero ricco e appassionante.

Dopo ben 535 ori assegnati nei primi dieci appuntamenti, oggi domenica 8 settembre sono in programma quattordici finali in quattro sport, con cinque titoli da distribuire nella canoa velocità, quattro nell’atletica e nel sollevamento pesi ed infine una del basket. In questa kermesse l’Italia se la sta cavando davvero bene, con un medagliere ricco e che può ancora essere migliorato e rimpolpato.

DIRETTA LIVE PARALIMPIADI PARIGI 2024 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LE GARE

Da ricordar che la copertura della diretta live Paralimpiadi Parigi 2024 è garantita dalla tv di stato, con Rai Due e Rai Sport HD che restano i principali riferimenti del pubblico e dei tifosi. Gli eventi del giorno, che come già detto sono parecchi, potranno essere seguiti anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: sarà sufficiente infatti visitare il sito di Rai Play oppure installare e attivare la relativa applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY PARALIMPIADI PARIGI 2024

DIRETTA LIVE PARALIMPIADI PARIGI 2024, MEDAGLIERE: ECCO LE FINALI DEL GIORNO

Con la diretta live Paralimpiadi Parigi 2024 potremo goderci una mattinata già molto ricca di eventi, ma ad attirare l’attenzione degli appassionati sono soprattutto le finali del giorno, che possono regalare medaglie e gloria agli atleti. Tra chi sogna in grande e chi vuole provare a regalarsi una notte indimenticabile, abbiamo davvero tantissimi atleti da scoprire e vedere all’opera.

Intanto l’Italia sorride con una pioggia di medaglie ottenute in queste Paralimpiadi di Parigi 2024. Chissà che non possano arrivare altre grosse soddisfazioni nella giornata odierna. E in questo senso le possibilità non mancano, perché le finali in programma sono molteplici tra la paracanona maschile e femminile, il Parapowerlifting e la finale per il bronzo nel torneo femminile di Basket, con Cina e Canada che si contendono la medaglia. Per la diretta live Paralimpiadi Parigi 2024 appuntamento dunque fissato su Rai Due e Rai Sport HD, con gli eventi del giorno che saranno trasmessi in chiaro.