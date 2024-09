DIRETTA LIVE PARALIMPIADI PARIGI 2024, MEDAGLIERE: ORO LEGNANTE!

Due medaglie nella diretta live Paralimpiadi Parigi 2024: dopo l’argento nel lancio del martello, Assunta Legnante ha vinto una straordinaria medaglia d’oro nel getto del peso F12, ancora una volta la nostra veterana ha centrato un bellissimo risultato portando all’Italia un altro titolo nel medagliere. Il suo lancio di 14.54 è arrivato al quarto tentativo: Assunta Legnante ha così messo alle spalle l’uzbeka Safiya Burkanova e la cinese Zhao, staccata decisamente dalle misure delle prime due.

Nella diretta live Paralimpiadi Parigi 2024 c’è anche la medaglia di bronzo, ma questo lo avevamo già detto, per Carlotta Ragazzini: l’azzurra del tennistavolo ha perso la sua semifinale contro Yoon Jiyu, giocatrice sudcoreana che si è imposta per 3-1, ma in questa disciplina è stata tolta la finale per il terzo posto e dunque per la Ragazzini straordinario risultato. Da segnalare poi le varie batterie del nuoto, la diretta live Paralimpiadi Parigi 2024 prosegue e chi ben comincia è a metà dell’opera, speriamo che l’oro vinto da Assunta Legnante faccia da apripista ad un’altra straordinaria giornata per l’Italia nella kermesse. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA LIVE PARALIMPIADI PARIGI 2024 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LE GARE

Va ricordato che la diretta live Paralimpiadi Parigi 2024 viene garantita dalla televisione di stato, appuntamento quindi in chiaro per tutti sui due canali di riferimento, che restano Rai Due e Rai Sport HD. Gli eventi del giorno, che come già detto sono tantissimi, potranno essere seguiti anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: vi basterà infatti visitare il sito di Rai Play oppure installare e attivare la relativa applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY PARALIMPIADI PARIGI 2024

LIVE PARALIMPIADI PARIGI 2024, MEDAGLIERE: TANTA ITALIA OGGI!

Ancora tantissima Italia nella diretta live Paralimpiadi Parigi 2024 per venerdì 6 settembre: sarà questa una giornata davvero ricca di eventi, a cominciare da una mattinata che vede già impegnata Assunta Legnante nel getto del peso F12 dopo aver vinto la medaglia d’argento nel lancio del martello, ma poi altra atletica e scherma, il nuoto con Stefano Raimondi che nei 100 dorso maschili S10 va a caccia dell’ennesima medaglia (la finale sarà eventualmente alle ore 18:05), adesso proveremo a fare ordine individuando tutti i punti salienti della diretta live Paralimpiadi Parigi 2024.

È una kermesse nel cui medagliere stiamo facendo benissimo: nel nuoto ci siamo confermati una grande potenza con anche risultati straordinari (Monica Boggioni per due volte ha infranto il record paralimpico dei 50 rana), magari qualche delusione se tale possiamo chiamarla (il bronzo di Bebe Vio nel fioretto) ma in generale una diretta live Paralimpiadi Parigi 2024 che ci ha raccontato di una spedizione all’avanguardia. Senza indugiare oltre, facciamo allora chiarezza attraverso le varie gare per provare davvero a capire quello che potrebbe succedere oggi.

DIRETTA LIVE PARALIMPIADI PARIGI 2024, MEDAGLIERE: LE FINALI DEL GIORNO

Con la diretta live Paralimpiadi Parigi 2024 assisteremo a una mattinata già ricca di eventi: abbiamo citato atletica, scherma e nuoto ma ci sarà anche la canoa con Esteban Gabriel Farias, Christian Volpi e Veronica Silvia Biglia nel singolo, torna a gareggiare anche Valentina Petrillo nei 200 metri T12 e poi attenzione ai vari atleti appunto della scherma e del nuoto, perché sono tanti gli italiani che saranno impegnati oggi con le batterie e le finali che eventualmente, come sempre nella diretta live Paralimpiadi Parigi 2024, saranno tra il tardo pomeriggio e la sera.

Tra chi sogna in grande, abbiamo il tennistavolo: Matteo Parenzan e Giada Rossi infatti avranno il match per la medaglia d’oro, chi è già certo di salire sul podio è Carlotta Ragazzini perché non esiste più la finale per la medaglia di bronzo, che è dunque condivisa. Le speranze sono poi quelle di Alberto Amodeo, Stefano Raimondi e Simone Barlaam nel nuoto, di Assunta Legnante abbiamo detto e poi attenzione ad Antonio Fantin nei 400 stile S6, così come Donato Telesca che, in finale nel sollevamento pesi -72 Kg, potrebbe regalarci grosse soddisfazioni. Staremo dunque a vedere…