DIRETTA/ Liverpool Arsenal (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia, via! (23 dicembre 2023)

DIRETTA LIVERPOOL ARSENAL (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Sta per iniziare la diretta Liverpool Arsenal e, in virtù delle statistiche, possiamo analizzare al meglio la sfida valida per la diciottesima giornata di Premier League. Le due compagini lottano per lo stesso obiettivo, ovvero la vittoria del campionato. Al momento la classifica lascia intendere che sarà un match davvero spettacolare: non a caso i Reds stazionano a quota 38 punti con tre vittorie nelle ultime quattro uscite; un punto in più per i Gunners che comandano la graduatoria e arrivano a questa sfida con quattro successi nelle ultime cinque partite.

Alcuni dati delle due squadre lasciano presagire che assisteremo ad un grande incontro: il Liverpool, infatti, ha subìto solo cinque reti tra le mura amiche ma, attenzione, l’Arsenal in trasferta ha un ruolino di marcia importante con sedici punti incamerati e tredici reti realizzate. Sarà sicuramente un match da vivere fino al triplice fischio finale, non a caso i Reds hanno realizzato addirittura otto gol tra il 91′ e il 95′ mentre i Gunners hanno gonfiato la rete sei volte oltre il 96′. (Giulio Halasz)

LIVERPOOL ARSENAL, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Liverpool Arsenal sarà trasmessa in esclusiva su Sky. Per assistere all’incontro bisognerà abbonarsi al pacchetto Sport e andare sul canale Sky Sport Calcio per assistere a questo big match pre natalizio in terra inglese.

Anche la diretta streaming Liverpool Arsenal sarà visibile esclusivamente sull’app di Sky, chiamata Sky Go, attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet e pc.

ATTESA SPASMODICA

Le diretta Liverpool Arsenal, in programma sabato 23 dicembre alle ore 18:30, racconta della 18esima giornata di Premier League. Ai Reds non è bastato dominare il Manchester United nell’ultimo turno di campionato terminato 0-0. L’ultimo pareggio prima di questo era stato con l’altra squadra di Manchester, il City di Guardiola. Tra le due sfide, il Liverpool ha sempre vinto in Premier League battendo Fulham, Sheffield United e Crystal Palace.

L’Arsenal è prima in classifica a +1 dal Liverpool e +5 dal Manchester City. I londinesi avevano perso 1-0 contro l’Aston Villa, ma hanno messo una pezza su quel ko vincendo contro il Brighton 2-0 giocando molto bene. Gli uomini di Arteta vogliono dimenticarsi dell’anno scorso, passato in vetta per mesi e mesi salvo poi venir rimontati dal Manchester City.

LIVERPOOL ARSENAL, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Liverpool Arsenal vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. In porta Alisson, difesa a quattro con Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk e il greco Tsimikas. Szoboszlai e Jones saranno le due mezzali con Endo in regia. Tridente titolare composto da Salah, Nunez e Luis Diaz.

Risponde l’Arsenal con il medesimo modulo. Tra i pali Raya, la retroguardia sarà formata da White, Saliba, Gabriel e Zinchenko a chiudere il reparto. Il capitano Odegaard affiancherà Rice e Havertz a centrocampo mentre Saka, Gabriel Jesus e Martinelli prenderanno parte al trio d’attacco..

LIVERPOOL ARSENAL, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Liverpool Arsenal danno favorita la squadra di casa a 2.38. Secondo bet365, la X del pareggio è data a 3.60 mentre il 2 fisso a 2.75.

Ci si aspetta una gara ricca di reti infatti l’Over 2.5 è quotato 1.67 contro l’Under a 2.15. Infine, Gol e No Gol sono rispettivamente a 1.62 e 2.20.

