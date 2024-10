La diretta Liverpool Bologna, in campo alle ore 21.00, sarà una grande notta europea per i felsinei, che dopo il ritorno in Champions a 60 anni dall’ultima volta contro lo Shakhtar, si esibirà su uno dei campi più prestigiosi d’Europa. In campionato la squadra di Italiano sta cercando di risalire la china ma ha perso un’occasione importante, nel pareggio in extremis contro l’Atalanta nell’ultimo match.

Per quanto riguarda il Liverpool, il cammino europeo dei Reds è iniziato con una brillante vittoria in rimonta a San Siro contro il Milan. La lunga era di Jurgen Klopp è terminata e per Arne Slot c’è stato da assestare qualcosa ma dopo aver battuto i rossoneri il Liverpool ha messo in fila altre tre vittorie consecutive in Coppa di Lega e Premier League, prendendo la testa della classifica dopo la vittoria in casa del Wolverhampton.

DIRETTA LIVERPOOL BOLOGNA: COME VEDERE LA PARTITA

Per tutti coloro che vorranno seguire la sfida in programma ad Anfield, sarà possibile seguire la diretta Liverpool Bologna su Sky o in streaming su NOW TV. Inoltre, vi terremo informati sullo svolgimento della partita con la nostra diretta testuale, che vi racconterà le azioni più significative del match.

LIVERPOOL BOLOGNA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Liverpool Bologna, per quello che sarà il ventaglio di soluzioni a disposizione dei due allenatori. Per il Liverpool 4-2-3-1 con Alisson Becker a difesa una porta e una difesa a quattro composta da Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson. A centrocampo Gravenberch e Mac Allister vertici bassi alle spalle di Salah, Szoboszlai e Luis Díaz, incursori offensivi alle spalle del riferimento offensivo, Diogo Jota. Per il Bologna schieramento con 4-3-3 iniziale con Skorupski tra i pali e una linea a quattro con Posch, Beukema, Lucumi e Lykogiannis. A centrocampo Aebischer, Freuler e Fabbian titolari nel terzetto mentre nel tridente offensivo giocheranno Orsolini, Castro e Ndoye.

QUALI QUOTE PER LIVERPOOL BOLOGNA: SU CHI SCOMMETTERE?

Per quanto riguarda le quote per le scommesse relative alla diretta Liverpool Bologna, per i bookmakers favori del pronostico nettamente sbilanciati a favore dei Reds. Vittoria del Bologna quotata 1.18, per l’eventuale pareggio la quota viene fissata a 7.25 mentre sale fino a 13.00 la quota riferita alla possibilità della vittoria del Bologna ad Anfield.