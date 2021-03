Diretta/ Liverpool Chelsea (Premier League) streaming video tv: spareggio Champions!

DIRETTA LIVERPOOL CHELSEA: CHE SPETTACOLO!

Liverpool Chelsea, in diretta giovedì 4 marzo 2021 alle ore 21.15 presso Anfield a Liverpool, sarà una sfida valevole per la decima giornata di ritorno della Premier League inglese. Un match che sembra un vero e proprio spareggio ad eliminazione per la qualificazione alla Champions League della prossima stagione, visto che i Reds inseguono il West Ham quarto a 2 lunghezze di distanza e davanti hanno proprio il Chelsea, a -1 dal quarto posto. Per il Liverpool dopo il ritorno sul trono d’Inghilterra atteso 30 anni è arrivata una stagione difficile: la squadra di Klopp tiene aperto il fronte della Champions ma è scivolata rapidamente indietro in classifica in Premier League. L’ultima vittoria in casa dello Sheffield United ha interrotto una serie di 4 sconfitte consecutive. Il Chelsea resta in zona Europea: anche il Blues in Champions sognano l’accesso ai quarti di finale dopo aver vinto in casa dell’Atletico Madrid, ma in campionato non possono perdere ulteriore terreno, dopo gli ultimi due pareggi contro Southampton e Manchester United che hanno impedito loro l’aggancio agli Hammers al quarto posto in classifica.

DIRETTA LIVERPOOL CHELSEA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Liverpool Chelsea sarà garantita sui canali di Sky Sport, che detengono l’esclusiva per le principali gare della Premier League inglese. Sarà dunque una visione riservata ai soli abbonati, che però in compenso avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il sito o l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL CHELSEA

Le probabili formazioni della sfida tra Liverpool e Chelsea presso Anfield. I padroni di casa allenati da Jurgen Klopp scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Fabinho, Robertson; Thiago, Wijnaldum, Jones; Salah, Firmino, Mané. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Thomas Tuchel con un 3-4-3 così disposto dal primo minuto: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James, Kante, Kovacic, Alonso; Mount, Abraham, Werner.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Liverpool e Chelsea, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.20 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.60 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.15 volte la posta scommessa.

