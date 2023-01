Diretta/ Liverpool Chelsea, streaming video tv: sfida tra deluse (Premier League)

DIRETTA LIVERPOOL CHELSEA: CHI USCIRÀ DALLA CRISI?

Liverpool Chelsea, in diretta sabato 21 gennaio 2023 alle ore 13.30 presso l’Anfield Road di Liverpool, sarà una sfida valida per la 21^ giornata del campionato di Premier League. Una gara importantissima in termini di classifica tra due squadre che hanno profondamente deluso nella prima parte di stagione e già parecchio lontane dalla zona Champions League.

Il Liverpool è nono in classifica con 28 punti, frutto di otto vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte. Due ko di fila per i Reds, l’ultimo per 3-0 contro il Brighton guidato dall’italiano Roberto De Zerbi. Anche il Chelsea è a quota 29 punti, con otto vittorie, quattro pareggi e sette sconfitte. Dopo due debacle di fila, i londinesi nell’ultimo turno hanno superato 1-0 il Crystal Palace.

LIVERPOOL CHELSEA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Liverpool Chelsea si potrà vedere in Italia solamente su Sky, attraverso l’abbonamento avente il pacchetto Calcio, contente le miglior partite del weekend della Premier League, oltre a Bundesliga, Ligue 1 e Coppe Europee. L’incontro sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 201), Sky Sport Football (canale 203) e per i televisori abilitati su Sky Sport 4K (canale 213), per gustarsi la sfida con la qualità 4K HDR. La diretta streaming video di Liverpool Chelsea in esclusiva nazionale come detto su Sky, potrà essere guardata sull’applicazione Sky Go attraverso qualsiasi dispositivo mobile quale computer e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL CHELSEA

Klopp e Potter alle prese con gli ultimi nodi da sciogliere, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Liverpool Chelsea. Partiamo dai Reds, il modulo è il 4-3-3: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Konate, Robertson, Henderson, Fabinho, Thiago, Salah, Gakpo, Oxlade-Chamberlain. Passiamo adesso ai Blues, schierati con l’ormai consueto 4-2-3-1: Kepa, Chalobah, Silva, Badiashile, Hall, Gallagher, Jorginho, Ziyech, Chukwueme, Mount, Havertz.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Liverpool Chelsea vedono favorita la formazione di Jurgen Klopp. Andiamo a scoprire i numeri del match grazie a Eurobet: la vittoria dei Reds è a 1,85, il pareggio è a 3,80, mentre il successo dei Blues è a 3,90. Si profila una gara ricca di reti: Over 2,5 a 1,62 e Over 2,5 a 2,15. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1,55 e 2,30.

