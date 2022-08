DIRETTA LIVERPOOL CRYSTAL PALACE/ Streaming video tv: Nunez alla ricerca del bis

DIRETTA LIVERPOOL CRYSTAL PALACE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE

La diretta Liverpool Crystal Palace chiuderà la giornata della Premier League, per esattezza la seconda giornata di campionato. La partita andrà in onda lunedì 15 agosto, nel giorno di Ferragosto alle ore 21:00 di sera direttamente dal mastodontico e meraviglioso Anfield di Liverpool. Il match in questione è Liverpool Crystal Palace: padroni di casa che devono subito dimenticare la battuta d’arresto alla prima di campionato contro il Fulham terminata 2-2. A segno subito il giovane nuovo attaccante dei reds, Darwin Nunez, ma il suo gol, insieme a quello del solito Mohamed Salah, non è bastato per ottenere i 3 punti in campionato, accontentandosi, pertanto, di un punto.

Crystal Palace, invece, che ha iniziato anche peggio dei suoi avversari di lunedì sera. Sconfitto alla prima di campionato contro l’Arsenal con un pesante 0-2, la squadra del tecnico francese ed ex campione Patrick Vieira, deve subito cercare di invertire la rotta per non trovarsi subito a rincorrere già dalle prime battute, nonostante il calendario abbia posto la squadra bianca con inserti blu e rossi contro Arsenal e Liverpool.

LIVERPOOL CRYSTAL PALACE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Per chi volesse seguire la diretta Liverpool Crystal Palace basterà collegarsi a Sky Sport e in streaming video su NOW. Tutta la Premier League in streaming è visibile su Sky. Le partite, comepresa ovviamente Liverpool Crystal Palace, saranno disponibili in diretta streaming video su Sky Go, ovvero l’applicazione di Sky per i dispositivi mobile come i telefoni, tablet o Pc, attraverso l’applicazione specifica. Altra alternativa può essere Now TV.

DIRETTA LIVERPOOL CRYSTAL PALACE: LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ora a vedere le probabili formazioni della diretta Liverpool Crystal Palace provando ad anticipare quali saranno le mossedi Jurgen Kloop e Patrick Vieira. Partiamo dai padroni di casa: Alisson sicuro di indossare i guantoni. Difesa a 4 con Van Dijk, Matip ed i soliti Alexander Arnold e Robertson. Centrocampo con la tecnica di Thiago Alcantara e l’equilibrio di Fabinho ed Henderson a supporto dei 3 attaccanti: il colombiano Luis Diaz, Momo Salah e Darwin Nunez. Occhio a Roberto Firmino dal primo che scalpita al posto del uruguaiano.

Ospiti del Crystal Palace che si presentano, con grandi probabilità, all’Anfield con l’ex Valencia Vicente Guaita tra i pali, a destra l’ex di giornata Clyne, Andersen, Guehi e Mitchell. Centrocampo con la diga ex Everton Doucoure (piccolo derby per lui) e Schlupp con tre giocatori davanti ad Edouard prima punta, ovvero Eze, Zaha, osservato speciale del match, e Jordan Ayew, fratello di André e figlio di Abedi Pele.

LE QUOTE DI LIVERPOOL CRYSTAL PALACE

Per gli appassionati delle scommesse sportive è interessante andare a capire quali sono le quote della diretta Liverpool Crystal Palace. Vittoria Liverpool che appare scontata agli occhi dei bookmakers: 1.20 (Poker stars), poi continua Leo Vegas e Novi bet sempre con 1.20. Pareggio dato a 6.75 Leo Vegas e Novi bet. Vittoria Crystal Palace data a 17.0 per Bet 365, quota più alta in assoluto tra le agenzie, segue poi Goldbet e Better con 16.50.

