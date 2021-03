Diretta/ Liverpool Lipsia (Champions League) streaming video tv: Reds verso i quarti

DIRETTA LIVERPOOL LIPSIA: INGLESI VOGLIONO CHIUDERE IL DISCORSO!

Liverpool Lipsia, in diretta mercoledì 10 marzo 2021 alle ore 21.00 presso Anfield a Liverpool, sarà una sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Reds verso i quarti della competizione dopo la vittoria per 0-2 dell’andata che rappresenta senz’altro un’ampia garanzia, anche considerando l’esperienza internazionale che la squadra di Jurgen Klopp può vantare. In campionato però il Liverpool è in crisi profonda e la doppia sconfitta interna per 0-1 contro Chelsea e Fulham sembra aver spento le possibilità di qualificarsi alla prossima Champions attraverso la Premier League. Dove i Reds hanno peraltro infilato una serie di 6 sconfitte consecutive ad Anfield senza precedenti, considerando le lo stadio di casa è sempre stato un fortino per il club. Proverà ad approfittarne un Lipsia che nella scorsa stagione è stato semifinalista in Champions League ma che quest’anno dovrebbe compiere un’impresa storica per arrivare tra le prime 8. Lo 0-2 dell’andata ha stonato col rendimento recente in Bundesliga della formazione allenata da Nagelsmann, che dopo l’ultima vittoria per 0-3 a Friburgo è rimasta attaccata al Bayern Monaco capolista, con 2 punti di distacco rispetto ai campioni di Germania, d’Europa e del mondo in carica.

DIRETTA LIVERPOOL LIPSIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Liverpool Lipsia sarà garantita dalla televisione satellitare: gli abbonati a Sky potranno dunque accedere ai canali del decoder per seguire questa partita di Champions League e, in assenza di un televisore, potranno anche avvalersi del servizio di diretta streaming video che viene fornito senza costi aggiuntivi a tutti i clienti. Basterà dotarsi di dispositivi come PC, tablet e smartphone e attivarvi l’applicazione Sky Go per avere accesso in mobilità a tutta la programmazione dei canali qui contenuti.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL LIPSIA

Le probabili formazioni della sfida tra Liverpool e Lipsia ad Anfield. I padroni di casa allenati da Jurgen Klopp scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Kabak, Robertson; Wijnaldum, Thiago Alcantara, J. Henderson; Salah, Firmino, S. Mané. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Julian Nagelsmann con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Gulácsi; Klostermann, Upamecano, Orban; Mukiele, Kampl, Sabitzer, Angeliño; Dani Olmo, Sørloth; Y. Poulsen.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Liverpool Lipsia: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 2.45 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 3.45 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 2.80 volte l’importo scommesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA