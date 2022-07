Diretta/ Liverpool Manchester City streaming video: primo titolo (Community Shield)

DIRETTA LIVERPOOL MANCHESTER CITY: SI FA SUL SERIO!

Liverpool Manchester City, in diretta sabato 30 luglio 2022 alle ore 18.00 presso il King Power Stadium di Leicester, sarà una sfida valevole per il Community Shield, la “Supercoppa” inglese che mette di fronte la formazione vincitrice della FA Cup, nella fattispecie i Reds, contro i campioni in carica della Premier League, ovvero i Citizens. Primo titolo stagionale dunque in palio tra le squadre considerate ancora le favorite stagionali in Inghilterra, accomunate dalla delusione patita in Champions League per mano del Real Madrid nella scorsa stagione, con i Blancos che hanno battuto il Liverpool in finale dopo aver battuto il Manchester City in semifinale.

Nei vari test precampionato la squadra di Jurgen Klopp ha dovuto fare i conti anche con battute d’arresto inaspettate, come il poker incassato dal Manchester United e il ko di misura di mercoledì scorso contro il Salisburgo. Il Manchester City è reduce invece da un successo di misura contro il Bayern Monaco, ottenuto con una rete dell’attesissimo nuovo acquisto, il centravanti norvegese Haaland. Le due formazioni tornano dopo 3 anni ad affrontarsi nel Community Schield: il 4 agosto 2019 fu il Manchester City a imporsi ai calci di rigore.

DIRETTA LIVERPOOL MANCHESTER CITY STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Liverpool Manchester City, ma ci sarà comunque un modo per seguire la sfida che assegnerà il Community Shield inglese: infatti il match viene trasmesso su DAZN, e dunque tutti gli abbonati a questa piattaforma potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video di Liverpool Manchester City. Basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e installare DAZN con i dati dell’abbonamento; in alternativa si potrà utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL MANCHESTER CITY

Le probabili formazioni della diretta Liverpool Manchester City, match che andrà in scena al King Power Stadium di Leicester. Per il Liverpool, Jurgen Klopp schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Adrian; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Thiago, Keita; Salah, Nunez, Diaz. Risponderà il Manchester City allenato da Pep Guardiola con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Ederson; Walker, Ake, Dias, Cancelo; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Grealish, Haaland, Mahrez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Liverpool Manchester City, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria del Liverpool con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Manchester City, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.35.











