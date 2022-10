Diretta Liverpool Manchester City/ Streaming video tv: Haaland sfida Salah!

DIRETTA LIVERPOOL MANCHESTER CITY: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE

Diretta Liverpool Manchester City sarà uno degli scontri più importanti della Premier League targata 2022-2023. La data e l’orario previsti recitano domenica 16 ottobre alle ore 17:30. Partendo dai padroni di casa del Liverpool, la classifica vede i reds a quota 10 punti in classifica ed al 10° posto. Un inizio di campionato da dimenticare per la ciurma di Jurgen Klopp che ha abituato sicuramente ad altri inizi di stagione. Ultimi tre incontri del Liverpool in campionato che hanno portato a Klopp soltanto 2 punti, frutto di due pareggi contro Brighton, alla prima di De Zerbi, ed Everton con la sconfitta nell’ultima contro l’Arsenal.

Manchester Cityu che arriva al match contro il Liverpool con la bellezza di 23 punti in classifica, risultando il miglior attacco, per distacco anche, e la miglior difesa insieme a Newcastle, Everton e Brighton. Ultime tre partite in campionato per il Manchester City che hanno regalato a Pep Guardiola, tecnico spagnolo, la totalità assoluta: 9 punti nelle roboanti vittorie contro Southampton (4-0), Manchester United (6-3) e Wolves (0-3). Liverpool che però ha brillato negli ultimi due incontri della Uefa Champions League con le vittorie, entrambe sul Rangers, per 2-0 e 1-7 con uno scatenato Salah, in po’ in ombra in questo inizio di stagione in campionato.

LIVERPOOL MANCHESTER CITY VIDEO STREAMING E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Come assistere alla diretta tra Liverpool Manchester City? Acquistare un biglietto allo stadio Anfield di Liverpool, ma per chi non dovesse potere, nessun allarme perchè la Premier League e la diretta di Liverpool Manchester City sarà visibile con il collegamento tramite i canali di Sky Sport o in alternativa accedere alla piattaforma di NowTv per la diretta streaming video. La sfida avrà inizio domenica 16 ottobre alle ore 17:30.

LIVERPOOL MANCHESTER CITY: PROBABILI FORMAZIONI

Aspettando la diretta di Liverpool Manchester City, spulciamo le probabili formazioni delle due squadre per questo match importantissimo valevole per la 11esima giornata di campionato. Partendo, come di consueto, dai padroni di casa, ci si immagina la solita formazione per il tecnico tedesco con il solito 4-3-3 a trazione offensiva. Con i guantoni scenderà in campo Alisson; davanti a lui indisponibile Alexander Arnold per un infortunio alla caviglia: pronto Joe Gomez come terzino destro con compiti difensivi. Dall’altra parte Robertson in leggero vantaggio sul greco Tsimikas, seppur quest’ultimo abbia avuto la meglio nelle ultime settimane. Centrali Van Dijk e Konatè. A centrocampo vertice basso è pronto Fabinho con Henderson ed uno tra Elliot e Thiago per completare. Tridente offensivo con Roberto Firmino, Salah e Diogo Jota.

Manchester City che per continuare l’ottimo momento di forma si affida ad un altro brasiliano tra i pali: Ederson, Cancelo, Laporte,Ruben Dias ed Akè per chiudere la cerniera davanti al portiere. Centrocampo che viene affidato alla regia del solito Kevin De Bruyne con Rodri e Gundogan per una mediana tutta tecnica. Scalpita Bernardo Silva che può prendere il posto di Gundogan. In avanti una scelta è sicura: Erling Haaland partirà dal primo minuto (capocannoniere del campionato con 15 gol). Accanto a Halaand scalpitano dal primo Mahrez, che ha sbagliato un rigore nell’ultima sfida di Champions League, Grealish, Foden ed Alvarez.

LIVERPOOL MANCHESTER CITY: LE QUOTE

Andiamo ora a vedere le quote della diretta Liverpool Manchester City. Vittoria dei padroni di casa che viene evidenziata dal sito di scommesse SNAI con la quota di 3.90; più bassa rispetto invece alla corrente di Planet Win che propone 4.19 o Eurobet e Sisal con rispettivamente 3.85 e 3.80. Il risultato di parità che oscilla tra le quote di 4.00, evidenziate da Planet Win e Sisal, e 4.20 con Bet 365 e Eurobet. Il risultato più probabile, tuttavia, proposto da tutti i maggiori siti di scommesse calcistiche, è sulla vittoria esterna del Manchester City: 1.75 proposto da Goldbet e Planet win 365. Leggermente più alta la quota della Snai e Sisal con 1.77 e 1.78 non disconstandosi dalle quote delle altre agenzie.

