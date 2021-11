Diretta/ Liverpool Porto streaming video tv: questo è già il decimo incrocio

DIRETTA LIVERPOOL PORTO: I TESTA A TESTA

Alla vigilia della diretta della Champions League Liverpool Porto, ci pare opportuno andare a controllare anche lo storico che interessa i due club, oggi chiamati in causa per il quinto turno della fase a gironi. Come è facile immaginare tale scontro diretto non è inedito ma ha anzi alle spalle una buona tradizione: a tabella contiamo infatti ben nove precedenti ufficiali, questi pure occorsi dal 2000 a oggi e tra Coppa UEFA e Champions League.

Il bilancio che ne ricaviamo ci racconta poi di ben sei successi dei Reds e solo tre pareggi: mai di fatto il club lusitano ha qui avuto fortuna, ma chissà che le cose possano cambiare oggi. Intanto ricordiamo che l’ultimo testa a testa tra Liverpool e Porto è recente e risale solo allo scorso 28 settembre: allora al Do Dragao fu gran manita degli inglesi, andati a segno con Salah, Manè e Firmino (solo Taremi andò a segno per i padroni di casa). (agg Michela Colombo)

DIRETTA LIVERPOOL PORTO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta tv di Liverpool Porto sarà garantita stasera per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, di conseguenza per loro sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite Sky Go, ma a proposito di streaming ricordiamo che il match sarà visibile anche su Infinity, piattaforma Mediaset.

LIVERPOOL PORTO: L’ARBITRO

Per la diretta di Liverpool Porto andiamo a leggere quelli che sono l’arbitro e i suoi collaboratori. Il tedesco Felix Zwayer guiderà la gara con guardalinee Marco Achmüller e Mike Pickel. Invece il quarto arbitro sarà Sven Jablonski. Concludiamo la squadra col Var Bastian Dankert e l’Avar Harm Osmers. Zwayer è nato a Berlino Ovest il 19 maggio del 1981 e come professione fa l’agente immobiliare. Alto 183 centimetri pesa 75 chilogrammi e ha dimostrato sempre di sapere come gestire le partite. La seconda divisione tedesca la raggiunge nel 2007 per salire nel 2009 in Bundesliga. Nel gennaio del 2012 fa il suo esordio a livello internazionale, la gara è un’amichevole di preparazione a Euro 2012 cioè Austria Ucraina.

In stagione ha già diretto squadre inglesi, il 29 settembre infatti è stato alla guida di Manchester United Villarreal gara terminata poi col risultato finale di 2-1. Il 3 novembre poi ha diretto Sheriff Inter guidando dunque anche una squadra italiana, la gara terminò col risultato di 1-3. Non è uno che usa molto facilmente i cartellini, basti pensare che in 556 partite il conto dei suoi gialli è a 2353. Le espulsioni dirette sono 45 mentre quelle per doppio cartellino giallo ammontano a 71. Attenzione però è uno che spesso assegna calci di rigore, finora 159. (agg Matteo Fantozzi)

LIVERPOOL PORTO: GLI OSPITI DEVONO FARE RISULTATO!

Liverpool Porto, in diretta mercoledì 24 novembre 2021 alle ore 21.00 presso Anfield a Liverpool, sarà una sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Match che vale tutto per i lusitani, considerando che i Reds hanno già messo in cassaforte i loro obiettivi di classifica, già qualificati agli ottavi di finale e primi in classifica matematicamente con quattro vittorie su quattro in un cammino finora perfetto e in un girone ricco di insidie, con Atletico Madrid e Milan a completare il quadro.

Dopo l’1-1 ottenuto a San Siro proprio il Porto di Sergio Conceicao si è preso il secondo posto solitario in classifica, con una lunghezza di vantaggio sull’Atletico Madrid e 4 sul Milan ultimo. Fare risultato ad Anfield potrebbe non bastare con un pareggio se i Colchoneros battessero i rossoneri, ma sicuramente i portoghesi saranno in lizza fino alla fine per l’ingresso tra le prime 16 d’Europa. Il Liverpool ha vinto gli ultimi tre precedenti ufficiali contro il Porto, tutti in Champions League, il 6 marzo 2018 ultimo risultato utile del Porto ad Anfield, un pareggio 0-0.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL PORTO

Le probabili formazioni della diretta Liverpool Porto, match che andrà in scena ad Alfield a Liverpool. Per il Liverpool, Jurgen Klopp schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Alisson; Williams, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Oxlade-Chamberlain, Fabinho, Henderson; Salah, Minamino, Mané. Risponderà il Porto allenato da Sergio Conceicao con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Diogo Costa; Wendell, Mbemba, Pepe, João Mário; Uribe, Sérgio Oliveira, Luis Díaz, Otávio; Taremi, Evanilson.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Liverpool Porto, quindi possiamo subito andare a vedere cosa proponga il bookmaker per questa partita di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1.87 volte la cifra messa sul piatto, mentre l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) porta in dote una vincita corrispondente a 3.85 volte la vostra giocata; il segno 2, per il successo degli ospiti, ha un valore che ammonta a 3.80 volte l’importo investito.



