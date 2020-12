Diretta/ Liverpool Tottenham (Premier League) streaming e tv: le prime si affrontano

DIRETTA LIVERPOOL TOTTENHAM: MATCH CLOU!

Liverpool Tottenham, in diretta presso Anfield in programma mercoledì 16 dicembre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata della Premier League inglese. Attesissimo big match tra le due squadre che al momento comandano la classifica. 25 punti a testa e primo posto a braccetto per i Reds campioni d’Inghilterra in carica e per gli Spurs, che José Mourinho punta a far risalire sul tetto del Paese a più di 50 anni dall’ultima volta. Entrambe le squadre hanno pareggiato in trasferta in match sulla carta alla portata nell’ultima giornata di campionato. 1-1 per gli Spurs in casa del Crystal Palace, stesso punteggio per i Reds sul campo del Fulham. Il Leicester si è avvicinato a un punto di distanza, il Southampton rivelazione a soli 2, ma l’impressione è che le due squadre siano al momento quelle in grado di giocarsi il ruolo di leader. José Mourinho ha già alzato i toni dello scontro, sottolineando come a suo parere le assenze con le quali dovrà fare i conti il Liverpool non sono più pesanti di quelle del Tottenham. Jurgen Kopp mantiene il basso profilo, anche se quest’anno la sua squadra non riesce ad essere uno schiacciasassi come nella scorsa, straordinaria stagione.

DIRETTA LIVERPOOL TOTTENHAM IN STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Liverpool Tottenham sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Premier League inglese 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL TOTTENHAM

Le probabili formazioni di Liverpool Tottenham, sfida che andrà in scena presso Anfield. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Jurgen Klopp con un 4-3-3: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson; Henderson, Jones, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane. Gli ospiti guidati in panchina da José Mourinho schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1: Lloris; Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon; Sissoko, Hojbjerg, Bergwijn, Ndombele, Son; Kane.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Premier League tra Liverpool e Tottenham, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 1.80, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.75, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 4.25.



© RIPRODUZIONE RISERVATA