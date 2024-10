DIRETTA FERENCVAROS TOTTENHAM, SPURS NETTAMENTE FAVORITI

Si apre anche la seconda giornata dei gironi di Europa League con la diretta Ferencvaros Tottenham pronta a scendere in campo dalle 18,30 di giovedì 3 ottobre. La partita si preannuncia molto sbilanciata in favore degli Spurs ma non è mai facile né scontato giocare in Ungheria.

Il Ferencvaros di Jansen ha perso la prima uscita di questa Europa League al termine di una sfida contro l’Anderlecht che ha dato comunque buoni segnali. Subito tre punti, invece, per il Tottenham di Postecoglu che ha superato il Qarabag con un netto 3 a 0 ed arriva da uno 0 a 3 ad Old Trafford che dovrebbe mettere in guardia chiunque.

DIRETTA FERENCVAROS TOTTENHAM, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Vedere la diretta Ferencvaros Tottenham sarà possibile solo per gli abbonati a Sky o ai servizi di streaming di NOW TV e Sky GO. Inoltre, è possibile seguire questa partita attraverso la nostra diretta testuale che racconterà le azioni salienti di questo match con aggiornamenti costanti.

FERENCVAROS TOTTENHAM, LE PROBABILI FORMAZIONI

Facciamo anche un approfondimento sulle probabili formazioni della partita con i due allenatori che avranno due approcci diversi. Pascal Jansen utilizzerà il suo 4-3-3 appoggiandosi sull’esperienza del talentuosissimo Barnabas Varga chiamato a sostenere l’attacco con la sua esperienza. Rommens e Abu Fani faranno la fase difensiva di un centrocampo che dovrà coprire le avanzate di Zachariassen chiamato a giocare da attaccante aggiunto.

Cambierà anche assetto Ange Postecoglu pronto a mettere in campo un 4-2-3-1 con Kulusevski riportato sull’esterno insieme a Johnson. In attacco ci sarà Richarlison con Son che potrebbe riposare. Skipp e Hojbjerg completeranno il centrocampo e dovranno fare una partita molto attenta per limitare i pericoli.

FERENCVAROS TOTTENHAM, LE QUOTE

Tutto sbilanciato verso gli inglesi per la diretta Ferencvaros Tottenham e questo si riflette anche nelle quote proposte da Sisal. Gli ungheresi vedono una loro vittoria a 8,00 mentre il 2 in favore degli Spurs è quotato a 1,33 contro il 5,25 per il pareggio X.