DIRETTA TOTTENHAM QARABAG: POSTECOGLU AL DEBUTTO IN EUROPA CON GLI SPURS

Giovedì 26 settembre 2024 dalle 21,00 torna l’Europa League all’Tottenham Hotspur Stadium e lo fa per la diretta Tottenham Qarabag valida per la prima giornata. La differenza di qualità tra le due squadre è abissale anche se le notti europee non sono mai scontate.

Il Tottenham non vede questa competizione dalla stagione 2020/2021 e debutterà con Postecoglu sulla panchina dopo aver vinto l’ultima partita giocata per 3 a 1 in casa. Arriva da un preliminare di Champions League fallito e tre vittorie di fila in campionato il Qarabag di Gurbanov che cerca l’impresa in Inghilterra.

DIRETTA TOTTENHAM QARABAG, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

L’Europa League sarà un’esclusiva di Sky che trasmetterà anche la diretta Tottenham Qarabag sui suoi canali e attraverso il servizio di streaming di NOW TV. Per rimanere aggiornati sull’andamento del match, inoltre, avete la possibilità di seguire la nostra diretta testuale che vi racconterà le azioni principali.

TOTTENHAM QARABAG, LE PROBABILI FORMAZIONI

Guardiamo quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori andando a fare un discorso approfondito sulle probabili formazioni. Si parla di turnover in casa Spurs con Postecoglu pronto a cambiare anche il portiere nell’undici titolare. Forster difenderà i pali con Udogie e Gray sugli esterni e la coppia Davies Dragusin a completare la difesa. In attacco ci sarà ancora spazio per Son che si troverà in un tridente completato da Johnson e Werner.

Schiererà l’undici tipo, invece, Gurbanov che imposterà la sua rosa sul 4-2-3-1 con Vieira da unica punta. Alle sue spalle agirà un trio ricco di talento con Benzia da secondo punta affiancato da Zoubir e Bayramov sulle fasce. Romao e Andrade avranno il ruolo chiave di sostenere il centrocampo creando continui legami con la fase difensiva chiamata ad una grande partita.

TOTTENHAM QARABAG, LE QUOTE

Vediamo insieme anche le quote della diretta Tottenham Qarabag utilizzando le proposte di Sisal. Il pronostico è nettamente sbilanciato in favore dei londinesi che vedono la loro vittoria a 1,15 contro il 2 per gli ospiti a 16,00 e il pareggio X a 8,00.