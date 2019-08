Diretta Livorno Carpi/ Streaming video tv: sapore di rivincita (Coppa Italia)

La diretta Livorno Carpi, domenica 11 agosto 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Armando Picchi di Livorno sarà una delle sfide relative al secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Entrambe le squadre entrano in gioco in questo turno della Coppa Italia, essendo state dispensate dal primo round dello scorso weekend. L’anno scorso sia il Livorno sia il Carpi si sono ritrovati impelagati nella lotta per non retrocedere in Serie B. I labronici con una grande rimonta hanno mantenuto la categoria, il Carpi invece è stato costretto a digerire un’amara retrocessione, dopo una serie di stagioni ad alto livello in B, con la ciliegina del primo campionato della formazione emiliana nella massima serie.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Livorno-Carpi, domenica 11 agosto 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Armando Picchi di Livorno, non sarà visibile in diretta tv sui canali satellitari o sul digitale terrestre, in chiaro o a pagamento. Non ci sarà neanche la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video via internet, si potranno però avere aggiornamenti consultando i profili social ufficiali dei due club sulle varie piattaforme tra Facebook, Twitter o Instagram.

LE PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO CARPI

Le probabili formazioni che dovrebbero scontrarsi in Livorno-Carpi, domenica 11 agosto 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Armando Picchi di Livorno, match valevole per il secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Il Livorno allenato da Breda dovrebbe giocare con un 3-4-1-2 schierato con Zima; Gonnelli, Bogdan, Di Gennaro; Morganella, Luci, Boben, Agazzi; Murilo; Mazzeo, Raicevic. Risponderà il Carpi allenato da Riolfo con un 4-3-1-2 così schierato: Rossini, Pellegrini, Pezzi, Sarzi, Carta, Saber, Rolfini, Ligi, Vano, Saric, Sabotic.



