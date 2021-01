Diretta/ Livorno Pro Patria (Serie C) streaming video e tv: labronici in difficoltà

DIRETTA LIVORNO PRO PATRIA: SFIDA DELICATA…

Livorno Pro Patria, in diretta dallo stadio Armando Picchi di Livorno, in programma domenica 10 gennaio 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone A. Labronici in difficoltà dopo gli ultimi risultati del 2020, il pareggio in casa contro la Lucchese e il ko di Como hanno fatto scivolare il Livorno al penultimo posto in classifica, anche se sul cammino della squadra allenata da Dal Canto pesano anche i 5 punti di penalizzazione che hanno in parte vanificato quella che era stata la fase più positiva del cammino dei toscani. Sarà duro anche l’esame contro una Pro Patria fin qui brillante, salita di nuovo al settimo posto, in piena zona play off, dopo l’ultimo successo interno contro il Giana Erminio.

I bustocchi sono squadra solida, nelle ultime 3 partite hanno ottenuto 7 punti e vantano nella difesa il fiore all’occhiello, con soli 12 gol incassati finora in 17 partite: un rendimento che rende quella dei Tigrotti la migliore retroguardia del girone A.

DIRETTA LIVORNO PRO PATRIA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Livorno Pro Patria non viene trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento è riservato alla piattaforma Elevensports, che trasmette le partaite del campionato di Serie C in diretta streaming video sia attraverso la propria piattaforma, ma anche in chiaro sul sito elevensports.it e attraverso i profili ufficiali social su Facebook e Twitter. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO PRO PATRIA

Le probabili formazioni di Livorno Pro Patria, sfida che andrà in scena presso lo stadio Armando Picchi di Livorno. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Alessandro Dal Canto con un 4-4-1-1: Stancampiano; Gemignani, Di Gennaro, Deverlan, Porcino; Parisi, Agazzi, Bussaglia, Morelli; Haoudi, Braken. Gli ospiti guidati in panchina da Ivan Javorcic schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Mangano; Lombardoni, Boffelli, Gatti; Spizzichino, Colombo, Nicco, Bertoni, Pizzul; Latte Lath, Castelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie C tra Livorno e Pro Patria, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.90, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.10, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 2.25.

