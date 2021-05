Diretta/ Livorno Pro Sesto (Serie C) streaming video tv: Labronici, ultima chance

DIRETTA LIVORNO PRO SESTO: PARTITA DRAMMATICA

Livorno Pro Sesto, in diretta domenica 2 maggio 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Armando Picchi di Livorno, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Drammatico scontro salvezza tra due squadre che hanno bisogno di una vittoria per raggiungere il loro obiettivo. I labronici sono praticamente all’ultima spiaggia, il Livorno è ultimo con 2 lunghezze di svantaggio su Pistoiese e Lucchese: solo una vittoria lascerà un margine agli amaranto per giocarsi la salvezza ai play out.

Gli stessi play out che la Pro Sesto sarebbe sicura di evitare con una vittoria, mantenendo il vantaggio massimo rispetto alle altre contendenti. Un pareggio o peggio una sconfitta però rischierebbero di condannare i sestesi agli spareggi, soprattutto se Pistoiese e Lucchese dovessero fare risultato. Per il Livorno la retrocessione sarebbe particolarmente dolorosa, considerando i recenti trascorsi dei toscani tra Serie A e Serie D, mentre i sestesi vedrebbero svanire la C riconquistata faticosamente, dopo molti anni, nella scorsa stagione.

DIRETTA LIVORNO PRO SESTO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Livorno Pro Sesto non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO PRO SESTO

Le probabili formazioni della sfida tra Livorno e Pro Sesto presso lo stadio Armando Picchi. I padroni di casa allenati da Marco Amelia scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Paci; Marie Sainte, Blondett, Sosa; Parisi, Mazzarani, Castellano, Haoudi, Gemignani; Braken, Dubickas. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Antonio Filippini con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Livieri, Giubiliato, Pecorini, Caverzasi, Ntube; Gattoni, Gualdi; Maffei, Bocic, Scapuzzi; Cominetti.

PRONOSTICO E QUOTE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse dedicate a Livorno Pro Sesto dall’agenzia Snai. Per la vittoria interna viene proposta una quota di 1.75, per un eventuale pareggio la quota viene fissata a 3.70 mentre per quanto riguarda l’affermazione fuori casa la quota offerta da questo bookmaker è di 4.25.

