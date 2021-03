Diretta/ Livorno Pro Vercelli (Serie C) streaming video tv: testa-coda al “Picchi”

DIRETTA LIVORNO PRO VERCELLI: SFIDA DURA PER I TOSCANI

Livorno Pro Vercelli, in diretta domenica 28 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Armando Picchi di Livorno, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Testacoda al “Picchi” tra un Livorno ultimo in classifica e sempre più inguaiato in chiave retrocessione e una Pro Vercelli che invece si trova ad un solo punto dalla vetta occupata dal Como, ma con una partita disputata in più rispetto alla capolista. I Bianchi però piangono sul latte versato delle ultime occasioni sprecate, 2 pareggi e la sconfitta nel derby contro l’Alessandria che hanno cambiato la prospettiva e negato quello che sembrava un salto in vetta alla portata, considerando le due sconfitte consecutive dei lariani.

Il Livorno ha pareggiato contro Grosseto e Pontedera nelle sue ultime 2 sfide, risultati di per sé positivi ma sui quali pesano i punti di penalizzazione inflitti dalla Federazione per il mancato pagamento degli stipendi: in tutto i labronici scontano un -5 che rappresenta al momento il distacco dalla Lucchese penultima e che potrebbe essere fatale per la retrocessione diretta a fine stagione.

DIRETTA LIVORNO PRO VERCELLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Livorno Pro Vercelli sarà disponibile in pay per view come acquisto separato su Sky Primafila: una volta effettuato si potrà seguire la partita sul canale Sky Sport 251 del loro decoder; come sempre per la partite di Serie C ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie al portale Eleven Sports al quale si può sottoscrivere un abbonamento, oppure acquistare il singolo match ad un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO PRO VERCELLI

Le probabili formazioni della sfida tra Livorno e Pro Vercelli presso lo stadio Armando Picchi. I padroni di casa allenati da Marco Amelia scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Stancampiano; Parisi, Sosa, Blondett, Gemignani; Nunziatini, Mazzarani, Castellano; Haoudi; Braken, Dubickas. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Francesco Modesto con un 3-4-2-1 così disposto dal primo minuto: Saro; Masi, Auriletto, Hristov; Iezzi, Lund Nielsen, Awua, Gatto; Zerbin, Rolando; Comi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Livorno e Pro Vercelli, le quote del bookmaker Snai fissano a 5.25 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.55 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 1.65 volte la posta scommessa.

