DIRETTA LOUIS VUITTON CUP 2024: LUNA ROSSA VS INEOS BRITANNIA, OGGI DUE RECUPERI!

La diretta Louis Vuitton Cup 2024 di lunedì 30 settembre sarà particolarmente intrigante: infatti, salvo variazioni nel programma, la finale Luna Rossa vs Ineos Britannia prevede i recuperi delle due gare che non si erano disputate al sabato e, di conseguenza, oggi avremo un programma “inatteso” così da portarci idealmente di nuovo in pari con questa sfida, la cui situazione è ancora totalmente in equilibrio. Luna Rossa e Ineos Britannia sono infatti sul 2-2: un punto a testa nelle regate della domenica, gli italiani purtroppo sono stati squalificati in gara-3 a causa di un altro problema tecnico.

Lo hanno sistemato ma hanno rischiato di non gareggiare nemmeno in seguito; alla fine anche grazie al ritardo dovuto al forte vento lo hanno fatto, e sono riusciti a battere Ineos Britannia per appena quattro secondi. Dunque è ancora tutto in equilibrio nella diretta Louis Vuitton Cup 2024, entrambi i giorni in cui si è gareggiato abbiamo avuto una vittoria a testa; adesso sarà molto interessante scoprire cosa succederà in queste regate del lunedì, che potrebbero anche dare un bel vantaggio a una delle due imbarcazioni ricordando che, per accedere alla America’s Cup contro New Zealand, bisogna vincerne sette che non sono affatto poche.

COME VEDERE LA DIRETTA LOUIS VUITTON CUP 2024 IN STREAMING VIDEO TV

Ormai sappiamo bene quali siano gli appuntamenti con la diretta tv della Louis Vuitton Cup 2024, ma dobbiamo ricordarli in vista di oggi: la finale Luna Rossa vs Ineos Britannia è trasmessa su Italia 1 e dunque in chiaro per tutti, oltre al canale sul digitale terrestre sarà disponibile anche il servizio di mobilità con la piattaforma Mediaset Infinity mentre l’alternativa, in questo caso solo per gli abbonati, sarà su Sky Sport America’s Cup al numero 205 del decoder di Sky, qui con la diretta streaming video che viene garantita, senza costi aggiuntivi, dall’installazione e attivazione dell’applicazione Sky Go.

DIRETTA LOUIS VUITTON CUP 2024: PUÒ SUCCEDERE DI TUTTO!

Ci apprestiamo dunque a vivere l’ennesima diretta Louis Vuitton Cup 2024, una competizione che ci fa compagnia ormai dalla fine di agosto con il primo dei due round robin: siamo adesso arrivati alla finale Luna Rossa vs Ineos Britannia, ed è giusto dire che potrebbe realmente succedere di tutto. Nei giorni scorsi infatti abbiamo visto vento scarso e poi fortissimo, condizioni diametralmente opposte nelle quali effettuare le regate e una Luna Rossa che purtroppo ha mostrato qualche problema di affidabilità di troppo, ma che quando è scesa in acqua si è comunque mostrata molto competitiva, tanto che siamo sul 2-2.

Abbiamo avuto anche due giornate molto diverse fino a questo momento; possiamo dire che entrambe le imbarcazioni abbiano avuto sfortuna e poi fortuna in modo alternato, dunque il risultato della finale nella diretta Louis Vuitton Cup 2024 rispecchia quello che abbiamo visto perché si tratta di due equipaggi che meriterebbero realmente di procedere verso la America’s Cup. Tuttavia sarà soltanto uno ad avere questo privilegio, e vista la presenza di Luna Rossa noi naturalmente speriamo che alla fine possa essere il tricolore a sventolare sulle acque di Barcellona; questa giornata con la diretta Louis Vuitton Cup 2024 è campale, vedremo come andrà Luna Rossa vs Ineos Britannia…