DIRETTA LOUIS VUITTON CUP 2024: LUNA ROSSA VS INEOS BRITANNIA, CI SI RIPROVA!

Speriamo di essere più fortunati oggi, domenica 29 settembre, con la diretta Louis Vuitton Cup 2024 per la finale Luna Rossa vs Ineos Britannia, dopo il nulla di fatto di ieri. Ricordiamo che come al solito a Barcellona si scenderà in acqua dalle ore 14.00 e le previsioni del tempo parlano di vento un po’ più sostenuto rispetto a ieri, quindi c’è la speranza che le due regate del giorno stavolta possano andare regolarmente in scena. Siamo ancora sul pareggio per 1-1 dopo le due regate di giovedì, dal momento che ieri è stata una giornata davvero anomala e alla fine sostanzialmente inutile.

Le condizioni erano di vento debole e per di più irregolare, si è quindi dovuto aspettare più di due ore rispetto al previsto per dare il via alla diretta Louis Vuitton Cup 2024, la terza regata di Luna Rossa vs Ineos Britannia stava vedendo onestamente il dominio dell’equipaggio inglese, però entrambe sono cadute dal foil e in condizioni di poco vento in modalità dislocante anche Ineos ha perso completamente velocità, non riuscendo a concludere la regata nel tempo massimo di 45 minuti. Di conseguenza nulla di fatto, con Ineos che di fatto ha buttato via la vittoria, poi non c’è più stato tempo per un’altra regata e quindi la diretta Louis Vuitton Cup 2024 di Luna Rossa vs Ineos Britannia riparte come se ieri nulla fosse successo.

LOUIS VUITTON CUP 2024, COME VEDERE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV LUNA ROSSA VS INEOS BRITANNIA

Ormai gli appassionati lo sanno benissimo, però di domenica la platea potrebbe essere più ampia, attirata anche dalla posta in palio sempre più alta, allora è bene ricordare che la diretta tv della Louis Vuitton Cup 2024 in chiaro per tutti sarà anche oggi su Italia 1 per seguire Luna Rossa vs Ineos Britannia. In alternativa, gli abbonati alla televisione satellitare potranno rivolgersi a Sky Sport America’s Cup (canale 205 del decoder), mentre la diretta streaming video sarà garantita a tutti tramite Mediaset Infinity oppure tramite abbonamento grazie a Sky Go o Now TV.

DIRETTA LOUIS VUITTON CUP 2024: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE LUNA ROSSA

Se dal punto di vista pratico è stato un nulla di fatto per la diretta Louis Vuitton Cup 2024, il sabato ci ha lasciato comunque indicazioni significative nel confronto Luna Rossa vs Ineos Britannia: sulla carta si pensava che per Luna Rossa fossero meglio le condizioni di vento moderato, però già giovedì gli italiani avevano vinto la regata con il vento più forte e persa l’altra, ieri è stata una grande sofferenza con vento attorno agli 8 nodi e sarebbe stata vittoria sicura per i britannici senza l’errore che ha generato il nulla di fatto – Luna Rossa era caduta per prima, quando il distacco era già molto pesante.

Ecco allora che il quadro della situazione potrebbe essersi ribaltato, con Ineos che farà il tifo per condizioni di vento scarso (ma non troppo, sia chiaro) e Luna Rossa che potrebbe invece augurarsi di gareggiare sempre con vento molto sostenuto. Almeno fino al prossimo colpo di scena, già nel turno precedente le emozioni non sono mancate e Ineos lo sa bene, perché ha avuto qualche brivido con Alinghi dopo le prime quattro regate che erano state un monologo britannico. Questo in fondo è il bello dell’America’s Cup, anche se bisogna ammettere che giornate come quella di ieri non fanno bene allo spettacolo e all’interesse, specie se si punta a conquistare nuovi appassionati. Speriamo allora di voltare pagina con la diretta Louis Vuitton Cup 2024 per la finale Luna Rossa vs Ineos Britannia…