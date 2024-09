DIRETTA LOUIS VUITTON CUP 2024: SI RECUPERANO LE REGATE!

La diretta Louis Vuitton Cup 2024 ci sarà anche giovedì 5 settembre: inizialmente non era in programma che si corresse oggi a Barcellona, ma questo giorno di riposo era stato segnato in calendario proprio per eventuali recuperi e questo è successo. Ricordiamo infatti che martedì, dopo aver battuto New Zealand, Luna Rossa non è più tornata in acqua a causa del maltempo: un fulmine è caduto proprio davanti all’imbarcazione italiana e così gli organizzatori hanno deciso di sospendere. La situazione però non è migliorata mercoledì, e questa volta l’intero programma è stato cancellato: dai due giorni di riposo ne avremo solo uno, perché oggi dalle ore 14.00 si gareggia.

Ricordiamo allora che la diretta Louis Vuitton Cup 2024 è nella fase del secondo round robin: sono in palio i quattro posti per le semifinali e Luna Rossa è al comando della classifica, il vincitore poi andrà in America’s Cup a sfidare i detentori di Team New Zealand, che come sappiamo competono anche nella Louis Vuitton Cup 2024 ma sono ufficialmente fuori dalla classifica, e infatti le loro regate non contano. Ora però aspettando la diretta Louis Vuitton Cup 2024 andiamo a leggere quale sia il programma di giovedì 5 settembre, che prevede quattro regate.

DIRETTA LOUIS VUITTON CUP 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE REGATE

Per la diretta tv della Louis Vuitton Cup 2024 vi dovrete rivolgere come sempre a Italia 1, ma questo vale solo per le regate di Luna Rossa che saranno dunque disponibili anche in diretta streaming video su Mediaset Infinity; per l’intero programma della diretta Louis Vuitton Cup 2024 serve invece un abbonamento alla televisione satellitare e il canale di riferimento sarà Sky Sport Max (numero 205 del decoder) con la possibilità di diretta streaming video che viene garantita, senza costi aggiuntivi, dall’applicazione Sky Go.

DIRETTA LOUIS VUITTON CUP 2024: IL PROGRAMMA DEL GIORNO

La diretta Louis Vuitton Cup 2024 prende come sempre il via alle ore 14:00, e la prima regata in programma sarà interessante: si affrontano American Magic e Ineos Britannia, che sembrano essere le due imbarcazioni che proveranno a contendere a Luna Rossa l’accesso alla America’s Cup. A seguire, più o meno intorno alle ore 14:45 salvo imprevisti, avremo l’unica regata della nostra barca: Luna Rossa affronterà Orient Express, l’equipaggio francese contro cui avrebbe dovuto scontrarsi martedì, nella seconda parte del pomeriggio, e questa è una gara che ci vede partire nettamente favoriti.

A seguire la diretta Louis Vuitton Cup 2024 fornirà le ultime due regate: ancora American Magic in acqua a Barcellona contro Alinghi, fanalino di coda della classifica ma barca sempre molto temibile e in passato già più volte vincitrice della Louis Vuitton Cup 2024, infine ecco New Zealand che sarà impegnata contro Ineos Britannia, dunque quest’oggi saranno americani e inglesi a competere in due regate mentre, lo abbiamo visto, Luna Rossa avrà una sola gara nella diretta Louis Vuitton Cup 2024, sperando che sia quella giusta per andare in semifinale e proseguire così una corsa sino a qui ottima.