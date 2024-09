DIRETTA LOUIS VUITTON CUP 2024: REGATE CANCELLATE

Non ci sarà oggi una diretta Louis Vuitton Cup 2024: sono state annullate anche le regate di oggi dopo che già nella giornata di mercoledì avevamo assistito alla cancellazione del programma dopo le prime due regate – almeno Luna Rossa aveva fatto in tempo a battere New Zealand. Pioggia e fulmini, anche spettacolari, hanno caratterizzato la giornata e la nottata a Barcellona: gli organizzatori hanno così preso la decisione di cancellare anche le regate di oggi, Luna Rossa avrebbe dovuto sfidare American Magic ma a questo punto domani tornerà in acqua per affrontare Orient Express, cioè l’imbarcazione francese che avrebbe dovuto sfidare ieri.

Anche sulla giornata di giovedì 5 settembre tuttavia regna grande incertezza: infatti l’incognita è rappresentata dal vento, che potrebbe non consentire di svolgere regolarmente le gare in programma. Staremo dunque a vedere cosa accadrà, per il momento nella diretta Louis Vuitton Cup 2024 la certezza è che oggi non si riuscirà a gareggiare, tutto rimandato nella speranza che finalmente le imbarcazioni possano tornare in acqua a Barcellona. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA LOUIS VUITTON CUP 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE REGATE

Va ricordato che la diretta tv della Louis Vuitton Cup 2024 sarà anche in chiaro: infatti le regate di Luna Rossa, solo quelle, verranno trasmesse su Italia 1 e dunque sul digitale terrestre, mentre per l’intera programmazione della diretta Louis Vuitton Cup 2024 vi dovrete rivolgere alla televisione satellitare – in abbonamento – e nello specifico a Sky Sport Max, canale che trovate al numero 205 del decoder. Il servizio di diretta streaming video per la Louis Vuitton Cup 2024 sarà garantito in entrambi i casi, dalla piattaforma Mediaset Infinity o, per quanto riguarda la seconda opzione, dall’applicazione Sky Go.

LOUIS VUITTON CUP 2024: LUNA ROSSA VS AMERICAN MAGIC!

La diretta Louis Vuitton Cup 2024 torna a farci compagnia mercoledì 4 settembre, con altre regate del secondo round robin: significa dunque che nelle acque di Barcellona ci sarà ancora Luna Rossa, oggi impegnata in una sola gara che sarà la seconda del giorno (indicativamente alle ore 14:30) contro American Magic, ma a dire il vero la diretta Louis Vuitton Cup 2024 ci presenta oggi quattro regate, di cui poi andremo a parlare. Per Luna Rossa si avvicina il momento di festeggiare la qualificazione in semifinale: dopo questa giornata ce ne saranno due di riposo prima dell’ultimo spazio al round robin, e Luna Rossa sta facendo sempre benissimo.

L’imbarcazione italiana ha da subito dimostrato di essere la migliore del lotto, insieme a New Zealand che è già qualificata per la America’s Cup; c’è dunque un’ampia possibilità di rivedere questa bellissima sfida ad ottobre, ma prima ovviamente bisognerà passare dalle semifinali e, per l’appunto, vedere come andranno le cose nella diretta Louis Vuitton Cup 2024 per chiudere il round robin, visto che le sorprese possono sempre essere all’ordine del giorno. Ora dunque andiamo a presentare nel dettaglio la diretta Louis Vuitton Cup 2024 con le regate di oggi, mercoledì 4 settembre.

DIRETTA LOUIS VUITTON CUP 2024: IL PROGRAMMA DEL GIORNO

Come già detto la diretta Louis Vuitton Cup 2024 ci presenta oggi quattro regate: quella di Luna Rossa contro American Magic sarà la seconda, il programma invece viene aperto, come sempre alle ore 14:00 a Barcellona, dalla sfida tra Ineos Britannia e New Zealand, una regata che non assegnerà punteggio visto che i neozelandesi partecipano al round robin solo “per onore di firma”, saranno loro a difendere il titolo della America’s Cup a ottobre ma il regolamento prevede comunque che siano in acqua anche nella diretta Louis Vuitton Cup 2024, in gare che però appunto non sono valide ai fini della classifica.

Lo sarà la terza regata di oggi, ancora con Ineos Britannia che incrocerà Alinghi, che possiamo considerare al momento una delusione; infine la diretta Louis Vuitton Cup 2024 di oggi si concluderà con i francesi di Orient Express che se la vedranno con New Zealand, dunque oggi saranno solo due le regate che avranno valore di classifica e questo ovviamente può dare un vantaggio a Luna Rossa, sempre più vicina alla semifinale di Louis Vuitton Cup 2024.