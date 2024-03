Diretta/ Lucchese Cesena, streaming video tv: rossoneri in forma (Serie C, 24 marzo 2024)

DIRETTA LUCCHESE CESENA, BIANCONERI SEMPRE PIU’ PRIMI

La diretta Lucchese Cesena, in programma domenica 24 marzo alle ore 14:00, racconta della 33esima giornata di Serie C Girone C. I rossoneri sono reduci da quattro risultati utili consecutivi ovvero il 2-1 al Rimini, il 2-2 contro il Pontedera, l’1-0 inflitto all’Olbia e infine lo 0-0 di Chiavari contro la Virtus Entella.

I bianconeri ha raggiunto quota 80 punti in classifica grazie al 2-0 conquistato in casa della Vis Pesaro. Questa è stata la quarta vittoria nelle ultime cinque dopo quelle con Pineto, Entella e Gubbio. Ad intervallare questi successi c’è stata la sconfitta per 3-2 in casa della Carrarese.

LUCCHESE CESENA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Lucchese Cesena sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Lucchese Cesena sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

LUCCHESE CESENA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Lucchese Cesena vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. Tra i pali Chiorra, difesa a quattro con Tiritiello, Quirini, Benassai e Astrologo. A centrocampo spazio a Gucher, Tumbarello e De Maria con Rizzo Pinna, Yeboah e Disanto attaccanti.

Il Cesena risponderà con il modulo 3-4-1-2. Pisseri verrà difeso dal trio arretrato Silvestri, Prestia e Pieraccini. Nelal zona nevralgica del campo ci saranno Pierozzi, De Rose, Francesconi e Adamo con Berti trequartista centrale. In attacco il tandem Shpendi-Kargbo.

LUCCHESE CESENA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Lucchese Cesena danno favorita la squadra ospite a 1.82. Secondo sisal, l’1 è a 4.10 mentre la X a 3.30.

L’Over 2.5 viene quotato più alto dell’Under ovvero 2.25 a 1.54. Infine, Gol e No Gol sono rispettivamente a 2.05 e 1.68.











