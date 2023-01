Diretta/ Lucchese Fiorenzuola streaming video tv: i piacentini in Toscana (Serie C)

DIRETTA LUCCHESE FIORENZUOLA: ROSSONERI A CONFRONTO

La diretta di Lucchese Fiorenzuola, partita in programma domenica 22 gennaio ore 17:30, racconta di una gara che si svilupperà alle porte dei playoff. Infatti le due formazioni sono entrambe tra le prime dieci della classe, ma andiamo a vedere nel dettaglio. All’ottavo posto c’è la squadra di Lucca che si è ben comportata nelle ultime cinque uscite vincendo contro Carrarese e Imolese e pareggiando Olbia e Pontedera, uscendo sconfitta solamente in occasione del match interno contro la capolista Reggiana. Tutt’altra situazione in casa Fiorenzuola con ben quattro sconfitte di fila che hanno fatto sprofondare i rossoneri al decimo posto, ultima piazza valida per i playoff.

La Lucchese, nonostante come raccontato abbia fatto bene nelle ultime uscite, non si può dire lo stesso del recente andamento casalingo con tre sconfitte nelle ultime cinque. Solamente due le vittorie che hanno permesso ai toscani di far felici i propri tifosi. Il Fiorenzuola fuori casa invece lucchesesaputo giocarsela ultimamente con sette punti in cinque partite che hanno dato fiducia, in un periodo difficile, di potersela giocare anche lontano dalle mura amiche.

LUCCHESE FIORENZUOLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta della sfida Lucchese Fiorenzuola è reperibile su Eleven Sports, custode dei match di serie C. Necessario l’abbonamento suddiviso in mensile o stagionale

Oltretutto si potrà assistere alla diretta Lucchese Fiorenzuola in streaming video su smart tv e dispositivi multimediali come computer, smartphone o tablet.

LUCCHESE FIORENZUOLA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Lucchese Fiorenzuola vede le Pantere in formazione col modulo 4-3-3. Cucchietti come guardaporte. I vestali Quirini, Tirtiello, Benassai, Alagna. A metà campo Mastalli, il regista sarà Franco e D’Alena come altro esterno. Il pacchetto offensivo Bruzzaniti, Bianchimano e Rizzo Pinna.

I Valdardesi useranno il modulo specchiato. Battaiola come custode di porta. Il muro difensivo composto da Donovaro, Quaini, Cavalli e Oddi. Il trio centrocampista che vede Piccinini e Currarino con l’equilibratore Fiorini. Ad attaccare Giani, Mastroianni e infine Morello

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Lucchese Fiorenzuola vede i rossoneri leggermente favoriti. Secondo Snai, il segno 1 vale 2.50 contro i 2.75 del 2 fisso. La via di mezzo, il pareggio, lo troviamo a 3.05.

Il segno Gol è disponibile a 1.95, l’Over 2.5 a 2.30 mentre l’Under a 1.53. L’unico precedente terminato nei novanta minuti è finito 1-0 per il Fiorenzuola: esito che ritroviamo a quota 7.25.

