Diretta/ Lucchese Gubbio streaming video tv: umbri lanciati (Serie C)

DIRETTA LUCCHESE GUBBIO: PARTITE IN EQUILIBRIO!

Lucchese Gubbio, in diretta sabato 19 marzo 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Porta Elisa di Lucca, sarà una sfida valevole per la 33^ giornata del campionato di Serie C. Umbri lanciati nel quadro del girone B, dopo tanti alti e bassi la squadra allenata da Torrente sta vivendo uno dei suoi momenti migliori con tre vittorie consecutive messe in fila contro Vis Pesaro, Siena ed Imolese assestandosi al settimo posto in classifica.

Anche la Lucchese era in serie positiva ma è stata costretta a fermarsi nell’ultimo derby toscano giocato in trasferta a Montevarchi. I rossoneri restano al confine della zona play off, al decimo posto a pari merito con la Carrarese, tenendo sempre comunque a debita distanza la zona calda della classifica. All’andata in Umbria pari a reti bianche tra le due compagini, 1-1 nell’ultima sfida di campionato tra le due squadre disputata a Lucca, datata 17 gennaio 2015.

DIRETTA LUCCHESE GUBBIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lucchese Gubbio non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE GUBBIO

Le probabili formazioni della diretta Lucchese Gubbio, match che andrà in scena allo stadio Porta Elisa di Lucca. Per la Lucchese, Guido Pagliuca schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rossi; Cerretti, Angeli, Rinaldi, Liviero; A. Lombardi, D’Alena, Benedetti; L. Lombardi, Padovan, Belloni. Risponderà il Gubbio allenato da Vincenzo Torrente con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Ghidotti; Tazzer, Signorini, Redolfi, Di Noia; Malaccari, Cittadino, Bulevardi, Arena; Sarao, Spalluto.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lucchese Gubbio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Imolese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50 l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Montevarchi, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.

