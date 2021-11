Diretta/ Lucchese Montevarchi streaming video tv: derby toscano (Serie C)

DIRETTA LUCCHESE MONTEVARCHI: SCONTRO DELICATO

Lucchese Montevarchi, in diretta domenica 7 novembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Porta Elisa di Lucca, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Derby toscano tra due squadre che al momento galleggiano sopra la zona play out. La Lucchese a quota 14 punti ha dovuto pagare dazio sul campo della capolista Reggiana dopo aver battuto la Viterbese, con i rossoneri che stanno comunque risalendo dopo un inizio difficile di stagione.

Il Montevarchi è indietro di un punto rispetto ai diretti avversari, dopo tre sconfitte consecutive è arrivata però per i rossoblu un’importante vittoria in casa contro il Teramo, un tre a uno che ha permesso al Montevarchi di risalire al sestultimo posto, una lunghezza sopra la Fermana. Le due squadre si ritrovano di fronte in una partite di campionato dopo oltre vent’anni, a Lucca l’ultima sfida è datata 12 settembre 1999, con i rossoneri che si sono imposti con il punteggio di 2-1 nell’occasione.

DIRETTA LUCCHESE MONTEVARCHI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita Lucchese Montevarchi di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite o del digitale terrestre. Per poter seguire la gara, come di consueto bisognerà essere abbonati alla piattaforma digitale Eleven Sport. Tramite l’applicazione dedicata è possibile accedere alla diretta streaming video, disponendo di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa è possibile utilizzare anche una Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE MONTEVARCHI

Le probabili formazioni di Lucchese Montevarchi, match che andrà in scena al Porta Elisa di Lucca. Per la Lucchese, Guido Pagliuca schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Coletta; Papini, Baldan, Bellich ; Visconti; Frigerio, Eklu,Visconti; Belloni; Semprini, Fedato. Risponderà il Montevarchi allenato da Roberto Malotti con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Giusti; Achy, Tozzuolo, Bassano; Barranca, Mercati, Amatucci, Martinelli; Carpani; Lunghi, Jallow.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Porta Elisa di Lucca, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Lucchese con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Montevarchi, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.70.



