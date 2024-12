DIRETTA LUCCHESE PINETO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo al prossimo aggiornamento della diretta di Lucchese Pineto, sfida molto interessante dal punto di vista statistico ma procediamo per gradi: questa, per chi ci seguisse da poco questa è la rubrica dove parliamo delle statistiche delle due squadre per capire come giocano e anche per fare un confronto. Iniziamo con il dire che i toscani vincono solo il 15% delle gare a cui prendono parte, mentre invece gli abruzzesi ne vincono il doppio. In cosa differiscono dunque le due squadre? La Lucchese non ha un attacco cosi spumeggiante, non arriva neanche ad un gol per partita con 0,8 reti ogni novanta minuti secondo il calcolo AVG.

Questo sicuramente ci farà vedere tanti gol visto che al 75% queste due compagini terminano le gare con più di due reti nel risultato finale. Dove potrebbero essere segnate la maggior parte di queste? Alla fine del primo tempo nel 18% dei casi per il Pineto, mentre nella stessa fascia oraria la Luchese ne mette solo il 3%. Passiamo adesso alla diretta di Lucchese Pineto nel prossimo aggiornamento con il commento live di questa sfida. (agg. Gianmarco Mannara)

COME VEDERE LA DIRETTA LUCCHESE PINETO IN STREAMING VIDEO E TV

I tifosi abruzzesi che vicino al ponte di Natale non potranno andare in trasferta in Toscana possono comunque godersi la Lucchese Pineto dalla televisione con Sky, ma non è finita: i tifosi, ovunque si trovano stasera, potranno comunque collegarsi alla diretta streaming video sul cellulare con NOW TV e Sky GO.

GORGONE VUOLE TORNARE A VINCERE

A Lucca la diretta Lucchese Pineto si gioca alle 20,30 di venerdì 20 dicembre 2025. Sei punti separano le due squadre che stanno attraversando un periodo di difficoltà e cercano la vittoria per uscirne. La Lucchese di Gorgone è in zona playout al sedicesimo posto dopo un periodo di tre partite che hanno portato a due sconfitte e un pareggio nell’ultima giornata contro la Torres. Meglio il Pineto che è dodicesimo in classifica e vede da vicino la zona playoff nonostante un pareggio e una sconfitta nelle ultime due partite.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE PINETO

Vediamo insieme anche quali sono le probabili formazioni in vista di questa partita. La Lucchese di Gorgone andrà in campo con un classico 4-4-2 con Palmisani tra i pali difeso da Fazzi e Gasbarro. Tumbarello e Guchter giocheranno come centrali di centrocampo a sostegno delle due punte che saranno Costantino e Saporiti.

La linea difensiva del Pineto di Tisci ha sulle corsie di destra e sinistra Hadziosmanovic e Ienco con al centro De Santis e Villa e a difendere i pali Tonti. I tre centravanti a comporre il reparto offensivo saranno Chakir, Gambale e Bruzzaniti.