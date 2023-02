DIRETTA/ Lucchese Recanatese video streaming tv: all’andata non ci furono gol

DIRETTA LUCCHESE RECANATESE: I TESTA A TESTA

Soffermiamoci per la diretta di Lucchese Recanatese sui precedenti tra le due compagini. In realtà c’è pochissimo da raccontare visto che questa è la primissima esperienza in assoluto della squadra giallorossa nei campionati professionistici. L’unica volta che le due squadre si sono affrontate è il match d’andata che si è disputato a Recanati il 16 ottobre scorso e che è terminato con un pareggio a reti inviolate.

Allo Stadio Porta Elisa dunque il match non si è mai giocato e quella di oggi rappresenta una sfida inedita. Ma attenzione perché quella di oggi potrebbe essere anche lo scenario di altre prime volte. Per prima cosa nessuna delle due squadre ha mai segnato e in più nessuno ha mai vinto. Sarà il rettangolo verde di gioco a dirci tutto e a spiegarci, soprattutto, se ci sarà una squadra vincitrice, una vinta o se vedremo nuovamente un pareggio. In quest’ultimo caso però speriamo almeno di vedere dei gol. (Matteo Fantozzi)

LUCCHESE RECANATESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lucchese Recanatese sarà visibile su Sky con l’abbonamento al pacchetto Calcio così come DAZN attraverso un abbonamento annuale o mensile.

LUCCHESE RECANATESE: PARTITA COMBATTUTA

La diretta Lucchese Recanatese, match in programma domenica 12 febbraio 2023 alle ore 14:30, racconta due squadre abbonate ultimamente al segno X. Sia i rossoneri che i giallorossi sono reduci da quattro pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque, un percorso recente molto simile con la differenza reti a favore della Lucchese come unica cosa diversa.

La Lucchese nelle sfide casalinghe ha totalizzato diciotto dei trentasei punti totali, esattamente gli stessi dei match in trasferta. Per la precisione, frutto di cinque successi, tre pareggi e quattro sconfitte. La Recanatese invece lontano dalle mura amiche ha sofferto spesso il “mal di casa” con appena tre successi in tredici incontri.

Le probabili formazioni della diretta Lucchese Recanatese vedono i rossoneri mettersi in campo col 4-3-3: Cucchietti in porta, Quirini a destra e Visconti a sinistra nella linea difensiva mentre Bachini e Merletti compongono la coppia centrale. Franco in cabina di regia con le mezzali Di Quinzio e Tumbarello. Tridente Panico, Ravasio e Bruzzaniti.

Risponde la Recanatese col 4-4-2 classico con tra i pali Fallani, linea difensiva Longobardi, Ferrante, Maraini e Ferretti. I quattro di centrocampo vedono i nomi di Guadagni, Alfieri, Morrone e Senigagliesi comporre la zona nevralgica del campo. Sbaffo e Paudice hanno l’obiettivo di segnare.











