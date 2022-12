Diretta/ Lucchese Reggiana, streaming video tv: la capolista in Toscana (Serie C)

DIRETTA LUCCHESE REGGIANA: COLPACCIO TOSCANO?

Si gioca oggi, venerdi 23 dicembre alle ore 17.30, l’attesissima diretta Lucchese Reggiana. Un venerdì di fuoco per la Lucchese che ospita la capolista Reggiana nel loro miglior momento stagionale. Infatti i toscani sono reduci da quattro partite di fila senza perdere, vincendo le ultime due sfide in casa e con otto punti guadagnati nelle ultime cinque sfide, perdendo solamente con la Fermana. Un periodo di forma che farà la sua parte, ma che naturalmente si scontrerà contro un’autentica corazzata come la Reggiana.

Diretta/ Olbia Lucchese (risultato finale 1-1): La Rosa fissa il pareggio!

Dodici vittorie in diciannove gare, ben sei successi in dieci gare esterne, il secondo miglior attacco e la miglior difesa dell’intero Girone. Ci vorrà una Lucchese vista contro Cesena e Carrarese per fermare una Reggiana così tanto in forma. All’andata fu un match equilibrato, la spuntarono gli attuali primi in classifica per 2-1 con una doppietta di Lanini. Oltre al prestigio, la Lucchese vorrà vincere per entrare ufficialmente in zona playoff mentre la squadra di Reggio Emilia dovrà guardarsi dal pressing di Gubbio e Cesena, impegnate entrambe in trasferta e rispettivamente ad una e tre lunghezze dal club granata.

Diretta/ Imolese Reggiana (risultato finale 0-1) streaming video: la decide Cremonesi

LUCCHESE REGGIANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv dell’incontro Lucchese Reggiana è visibile come tutte le gare dei tre gironi di Serie C sulla piattaforma a pagamento Eleven Sports. Per vedere il match bisogna abbonarsi scegliendo tra il piano stagionale oppure quello mensile. L’acquisto darà la possibilità all’utente di vedere in streaming video su smart, computer e i vari dispositivi elettronici quali smartphone, tablet o qualsiasi altro. La diretta Lucchese Reggiana non si sa ancora se si potrà vedere su Sky, che ogni turno di campionato seleziona solamente alcune partite da trasmettere sui propri canali satellitari.

Diretta/ Lucchese Carrarese (risultato finale 3-2): la ribaltano Ravasio e Romero

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE REGGIANA

Le probabili formazioni della diretta Lucchese Reggiana vedono i padroni di casa scendere in campo con Cucchietti tra i pali, da destra verso sinistra nella linea difensiva con Alagna, Maddaloni, Tiritiello e Quirini, autore del momentaneo vantaggio nell’1-1 con l’Olbia. Franco guiderà il centrocampo nel 4-3-3 con Visconti a sinistra e D’Alena a destra. Il tridente sarà il consueto con l’ex Settore Giovanile Inter e Atalanta Rizzo Pinna sul lato mancino, Ravasio a destra e Bruzzaniti come centravanti. La Reggiana si schiera col 3-5-2. A difendere la porta della capolista ci sarà Venturi, Cremonesi in gol con l’Imolese sarà il braccetto di sinistra, Rozzio centrale e Luciani a destra. Guiebre sarà la freccia sulla sinistra mentre dal lato opposto agirà Libutti. Kabashi, Rossi e Nardi a centrocampo. Rosafio e il bomber Lanini, fin qui a quota 5 gol, comporranno il tandem d’attacco.

LUCCHESE REGGIANA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Rimanendo sulla diretta Lucchese Reggiana, i bookmakers danno ancora fiducia alla Reggiana come favorita sebbene la quota sia di un certo livello. Parliamo di 2.25 per Snai col pareggio a 3.1 e la vittoria interna della Lucchese a 3.05. Verranno segnati almeno tre gol? Se sì, la posta in palio verrà moltiplicata per 2.20. L’esito che vede solamente una squadra in gol è dato a 1.80 mentre il Gol a 1.87. L’ultima vittoria della Lucchese in casa con la Reggiana è datata 11 marzo 2022 e fu per 1-0: quota 8.25 se dovesse ripetersi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA