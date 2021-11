DIRETTA/ Lucchese Siena video streaming tv: ci sono 5 incroci al Porta Elisa

DIRETTA LUCCHESE SIENA: I TESTA A TESTA

Si è già giocato per cinque volte a Lucca la diretta di Lucchese Siena. Il bilancio ci parla di 1 vittoria per i rossoneri, 2 per i bianconeri e 2 pareggi. Il Siena viene da due vittorie di fila in trasferta contro questo avversario. Nel dicembre 2017 la squadra bianconera vinse 4-1 e nel novembre 2018 invece per 2-3. Quest’ultima fu una gara davvero straordinaria. Gli ospiti dopo 16 minuti erano andati avanti per due reti con i gol di Gliozzi e Guberti, rimontati nel primo tempo grazie a Madrigali e Sorrentino.

Nel finale gli ospiti si imposero grazie a una rete di Fabbro al minuto 82. La Lucchese ha vinto in casa contro questo avversario solo una volta nell’aprile del 2017, una partita terminata 3-2. Nel primo tempo De Feo portava avanti i rossoneri con pari di Ciurria tutto nei primi 8 minuti. Nella ripresa i padroni di casa la chiudevano con i gol di De Feo e Merlonghi e in mezzo il rosso di Freddi. Nonostante questo il Siena rimase agganciato alla partita per mezz’ora dopo il gol del 3-2 al minuto 61 di Marotta.

DIRETTA LUCCHESE SIENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lucchese Siena non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

LUCCHESE SIENA: OSPITI FAVORITI!

Lucchese Siena, in diretta domenica 21 novembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Porta Elisa di Lucca, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Derby toscano tra due formazioni che stanno comunque attraversando un buon momento. Il Siena è quarto in classifica e conferma di avere avuto un buon impatto col campionato, nonostante alcuni alti e bassi i bianconeri sono tornati a sorridere battendo 3-2 l’Olbia nell’ultimo impegno.

La Lucchese resta al confine della zona play off, dopo il ripescaggio estivo la squadra continua a crescere e a mostrarsi più rodata. 0-0 a Gubbio nell’ultimo impegno di campionato, dopo un successo interno col Montevarchi con la continuità che continua a migliorare per i lucchesi. 2-3 per il Siena nell’ultimo precedente tra le due squadre disputato allo stadio Porta Elisa il 18 novembre 2018, la Lucchese non batte il Siena in casa dal 3-2 del 13 aprile 2017.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE SIENA

Le probabili formazioni di Lucchese Siena, match che andrà in scena al Porta Elisa di Lucca. Per la Lucchese, Guido Pagliuca schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Coletta; Papini, Baldan, Bellich ; Visconti; Frigerio, Eklu, Visconti; Belloni; Semprini, Fedato. Risponderà il Siena allenato da Massimiliano Maddaloni con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Lanni; Milesi, Terzi, Farcas; Mora, Acquadro, Pezzella, Bianchi; Varela, Karlsson.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Porta Elisa di Lucca, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Lucchese con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Siena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.15.

