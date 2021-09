Diretta/ Lucchese Teramo streaming video tv: dopo i ko (Serie C)

DIRETTA LUCCHESE TERAMO: SFIDA EQUILIBRATA

Lucchese Teramo, in diretta martedì 28 settembre 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Porta Elisa di Lucca, sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato di Serie C. Dopo i ko subiti le due squadre cercheranno di rialzare la testa. La Lucchese è caduta sul campo dell’Ancona Matelica senza riuscire a dare continuità al successo casalingo contro l’Olbia, terza sconfitta nelle ultime quattro partite per i rossoneri che scontano ancora le difficoltà dopo il ripescaggio estivo.

Il Teramo ha subito due sconfitte consecutive, prima contro la Vis Pesaro e poi contro l’Imolese, con l’aggravante di aver disputato in casa entrambi gli incontri. In campionato gli abruzzesi hanno raccolto finora solamente 2 punti e cercano ora la prima vittoria per togliersi dai bassifondi della classifica. Al 6 dicembre 2015 risale l’ultimo precedente a Lucca tra le due formazioni: vittoria per i rossoneri toscani per 3-1, il Teramo riuscì a rifarsi con un 3-0 nel match di ritorno, disputato però tra le mura amiche.

DIRETTA LUCCHESE TERAMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lucchese Teramo non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE TERAMO

Le probabili formazioni della diretta Lucchese Pontedera, match che andrà in scena al Porta Elisa di Lucca. Per la Lucchese, Guido Pagliuca schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Cucchietti; Visconti, Baldan, Bachini, Nannini; Papini, Bensaja, Picchi; Belloni; Nanni, Fedato. Risponderà il Teramo allenato da Federico Guidi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Tozzo; Hadziosmanovic, Piacentini, Soprano, Rillo; Fiorani, Arrigoni, Rossetti; Malotti, Birligea, Rosso.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Porta Elisa di Lucca, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Lucchese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo del Teramo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.



