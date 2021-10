DIRETTA/ Lucchese Vis Pesaro (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca!

DIRETTA LUCCHESE VIS PESARO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Lucchese Vis Pesaro sta per farci compagnia. Per i rossoneri il campionato era iniziato con una vittoria esterna, ma da quel momento le cose sono andate sempre peggio: in casa tutto sommato abbiamo 4 punti in tre partite, ma in generale la squadra ha fatto un solo punto nelle ultime tre (al Porta Elisa contro il Teramo), ne ha appena 7 in altrettante partite e ha già subito 12 gol, mentre sono 8 quelli segnati per una differenza reti in negativo.

Timidi segnali di risveglio per una Vis Pesaro che non perde da due partite ed è caduta solo due volte in tutto il campionato, al momento ha un rendimento praticamente identico tra casa e trasferta e ha prodotto 9 gol a fronte di 11 subiti, dunque dati abbastanza simili a quelli della Lucchese ma con 2 punti in più in classifica. Adesso è arrivato il momento di scoprire insieme come andranno le cose sul terreno di gioco del Porta Elisa, non possiamo fare altro che metterci comodi e lasciare che a parlare siano i protagonisti di questa partita del girone B di Serie C, finalmente la diretta di Lucchese Vis Pesaro comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA LUCCHESE VIS PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lucchese Vis Pesaro non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

LUCCHESE VIS PESARO: PER TOSCANI 1 PUNTO IN 3 PARTITE

Lucchese Vis Pesaro, in diretta domenica 10 ottobre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Porta Elisa di Lucca, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata d’andata del campionato di Serie C. Sfida delicata per i toscani che cercano punti contro i marchigiani che sono apparsi in crescita nelle ultime sfide. Nell’ultimo impegno interno contro la Fermana la Vis Pesaro è tornata alla vittoria con un secco 2-0, risalendo in classifica e allontanandosi dalla zona calda del girone B.

La Lucchese è lontana solo 2 lunghezze dai diretti avversari di giornata ma sarà chiamata a migliorare il suo rendimento dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime 3 partite. Pari in casa col Teramo nel mezzo delle due sconfitte esterne contro Ancona e Modena. L’ultima vittoria per i rossoneri resta quella nella sfida interna contro l’Olbia del 19 settembre scorso, mentre la Vis Pesaro finora ha vinto un solo match in trasferta, a Teramo sempre nella giornata del 19 settembre.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE VIS PESARO

Le probabili formazioni di Lucchese Vis Pesaro, match che andrà in scena al Porta Elisa di Lucca. Per la Lucchese, Guido Pagliuca schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Coletta; Corsinelli, Baldan, Bellich, Visconti; Eklu, Bensaja, Frigerio; Belloni; Semprini, Nanni. Risponderà la Vis Pesaro allenata da Marco Banchini con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Farroni, Giraudo, Manetta, Piccinini; Saccani, Coppola, Astrologo, Rubin; Rossi; Gucci, De Respinis.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Porta Elisa di Lucca, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Lucchese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo della Vis Pesaro, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.

