Diretta/ Lucchese Viterbese streaming video tv: obiettivo riscossa (Serie C)

DIRETTA LUCCHESE VITERBESE: RISULTATO INCERTO!

Lucchese Viterbese, in diretta sabato 23 ottobre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Porta Elisa di Lucca, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Obiettivo riscossa per due formazioni che stanno cercando di allontanarsi dalle posizioni calde della classifica. La Viterbese martedì scorso ha battuto 2-0 il Siena, sfruttando il turno infrasettimanale e ottenendo finalmente la prima vittoria in questo campionato. Una boccata d’ossigeno che ha permesso agli etruschi di dividere a quota 6 punti il fondo della classifica con la Fermana e la Pistoiese.

Diretta/ Fermana Lucchese (risultato 0-0) streaming video tv: finisce il match!

E’ avanti di 5 lunghezze la Lucchese, a 11 punti e al momento fuori dalla zona play out, con l’ultimo pareggio contro la Fermana che ha confermato il buon livello di solidità raggiunto dalla formazione rossonera, che ha ottenuto solo ad agosto inoltrato il ripescaggio tra i professionisti. Il 20 marzo 2018 1-1 nell’ultimo precedente a Lucca tra le due formazioni, mentre l’ultima vittoria interna dei toscani contro gli etruschi risale al 21- del 6 novembre 2016.

Diretta/ Viterbese Siena (risultato finale 2-0): prima vittoria per i gialloblu!

DIRETTA LUCCHESE VITERBESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lucchese Viterbese non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Modena Viterbese (risultato finale 2-0) video tv: Bonfanti e Mosti!

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE VITERBESE

Le probabili formazioni della diretta Lucchese Viterbese, match che andrà in scena allo stadio Porta Elisa di Lucca. Per la Lucchese, Guido Pagliuca schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Coletta; Papini, Bachini, Bellich, Corsinelli; Brandi, Eklu, Visconti; Belloni; Semprini, Fedato. Risponderà la Viterbese allenata da Giuseppe Raffaele con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Daga; D’Ambrosio, Martinelli, Junior; Pavlev, Calcagni, Megelaitis, Alberico, Urso; Murilo, Volpicelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo stadio Porta Elisa di Lucca, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Lucchese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo della Viterbese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.05.

© RIPRODUZIONE RISERVATA