LUCREZIA MAGISTRIS SOLLEVAMENTO PESI 59 KG STREAMING VIDEO: AZZURRA IN GARA!

Tra poco vivremo la diretta Lucrezia Magistris sollevamento pesi 59 Kg: un’altra gara che alle Olimpiadi Parigi 2024 ci terrà compagnia con la possibilità di vincere una medaglia per l’Italia, nel frattempo arrivata a quota 30 con le tre conquistate in mattinata. La diretta Lucrezia Magistris sollevamento pesi 59 Kg inizierà alle ore 15:00, va detto che l’Italia non ha una grande tradizione nella specialità ma comunque si può sperare, anche perché stiamo parlando di un’atleta che ha vinto la medaglia d’argento agli Europei due anni fa.

Certo la concorrenza sarà importantissima nella diretta Lucrezia Magistris sollevamento pesi 59 Kg: la grande favorita resta Hsing-Chun Kuo, l’atleta di Taipei che difende l’oro olimpico conquistato a Tokyo, e che tra l’altro è l’unica superstite tra le tre che erano salite sul podio. Vedremo dunque cosa succederà tra poco nella diretta Lucrezia Magistris sollevamento pesi 59 Kg, forse la medaglia non è nelle previsioni ma anche per questo, qualora dovesse arrivare, sarebbe ancora più bella come lo era stata quella di Antonino Pizzolato a Tokyo.

LUCREZIA MAGISTRIS SOLLEVAMENTO PESI 59 KG STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA GARA

Anche la diretta Lucrezia Magistris sollevamento pesi 59 Kg sarà fornita da tutte le piattaforme ed emittenti che si occupano delle Olimpiadi Parigi 2024: in chiaro quindi i canali preposti a trasmettere le immagini sono Rai Due e Rai Sport, in abbonamento invece vi dovrete rivolgere a Eurosport che ha anche aperto vari canali dal 251 del decoder satellitare.

La diretta Lucrezia Magistris sollevamento pesi 59 Kg sarà poi fruibile anche con i vari servizi di diretta streaming video a pagamento: in questo caso dovrete essere abbonati a Discovery Plus oppure a una delle altre piattaforme che garantiscono le Olimpiadi Parigi 2024, vale a dire DAZN, Now Tv e Tim Vision, ma in chiaro c’è Rai Play con sito o applicazione. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, LUCREZIA MAGISTRIS SOLLEVAMENTO PESI

LUCREZIA MAGISTRIS SOLLEVAMENTO PESI 59 KG: LA PAVESE SOGNA!

Ci avviciniamo alla diretta Lucrezia Magistris sollevamento pesi 59 Kg, la gara che alle Olimpiadi Parigi 2024 è unica: non sono previsti turni di qualificazione o eliminatorie, nel senso che la competizione inizia oggi e si concluderà poco dopo con l’assegnazione delle medaglie. Nel presentare la diretta Lucrezia Magistris sollevamento pesi 59 Kg possiamo dire che ciascuna atleta affronta due diversi esercizi: quello di strappo e quello di girata e slancio, naturalmente provando a sollevare il più possibile volta per volta.

Possiamo anche aggiungere che la misura è “scelta” dalle singole protagoniste: per esempio Lucrezia Magistris dovrebbe aver deciso di aprire la sua gara olimpica con 95 Kg allo strappo e 110 Kg allo slancio (questo dal sito ufficiale), il peso minore inizia la competizione. Dunque, questo in breve il riassunto, ma adesso la diretta Lucrezia Magistris sollevamento pesi 59 Kg va vissuta in tempo reale e dunque scopriremo cosa succederà e se per l’atleta pavese arriverà una storica medaglia alle Olimpiadi Parigi 2024, per quanto difficile possa essere.