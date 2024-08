MEDAGLIERE OLIMPIADI PARIGI 2024: IL GIORNO DI VIVIANI

Continua il rush finale delle Olimpiadi e c’è ancora un’occasione azzurra per gonfiare il medagliere: Viviani, il ciclista che ci ha abituato più che bene nelle precedenti due edizioni dei giochi olimpici scenderà in pista nel ciclismo su strada per provare a vincere un ultima medaglia azzurra. La competizione sarà serrata, ma Elia è uno dei migliori nel suo lavoro.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Chiesa subito è ancora possibile! Scambio Dumfries-Wan Bissaka? (8 agosto 2024)

Viene infatti da una medaglia d’oro a Rio, mentre a Tokyo ci è andato vicino con l’argento. Non è dunque l’ultimo arrivato e potrebbe far uscire l’Italia a testa alta dopo la scottante giornata di ieri. Non ci resta che incorniciare le dita e fare il tifo per il nostro centauro, vi alleghiamo poi il programma della giornata uscente.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Per Emerson Royal manca qualcosa, lo United incombe su Fofana (8 agosto 2024)

MEDAGLIERE OLIMPIADI PARIGI 2024: IL PROGRAMMA

Passiamo a chi contenderà per il medagliere olimpiadi Parigi 2024 per le altre nazioni, si parte come sempre molto presto per il nuoto alle 7 di mattina, poi dopo una piccola deflessione sul tennis da tavolo per la semifinale a squadre tra Cina e Francia ci saranno i tuffi alle 10, un’occasione per rinfrescarsi in queste torride giornate. Cinque minuti dopo scatterà nel vero senso della parola l’atletica leggera con le finali della corsa ad ostacoli femminile.

Continueranno poi i giochi olimpici di questa disciplina con il getto del peso, sempre nelle categorie femminili. Si passerà poi alla canoa e si spera senza polemiche per la Senna visto che ci terrà compagnia dalle 14 fino alle 16 per due ore di sprint a squadre.

Diretta Live Olimpiadi Parigi 2024/ quart'ultimo giorno di fuoco in Francia! (8 agosto)

MEDAGLIERE OLIMPIADI PARIGI 2024: CLASSIFICA

1) Usa 27-35-32 tot. 94

2) Cina 25-23-17 tot. 65

3) Australia 18-12-11 tot. 41

…

8) Italia 9-10-8 tot. 27