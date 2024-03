DIRETTA/ Lumezzane Arzignano video streaming tv: ci sono appena due precedenti (Serie C, 1 marzo 2024)

DIRETTA LUMEZZANE ARZIGNANO: TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Lumezzane Arzignano evidenzia due formazioni che stanno per scendere in campo quest’oggi per contendersi la ventinovesima giornata del campionato di serie C. Gli scontri precedenti tra queste due squadre risultano essere appena due, entrambi giocati quest’anno. Arzignano che ha avuto la meglio imponendosi con il risultato di 2-0 grazie alle reti, una per tempo, da parte di Lakti e Bernardi.

Video/ Padova Arzignano (4-0) gol e highlights: doppietta di Liguori! (Serie C, 24 febbraio 2024)

Lumezzane che è riuscito a rifarsi nello stesso anno in Coppa Italia approdando al turno successivo avendo la meglio dopo i tempi supplementari. Vantaggio firmato dall’attaccante Capelli, raggiunto nel finale di partita dal calciatore Lunghi. Tempi supplementari e vittoria per la Lumezzane grazie al gol decisivo firmato dall’ex calciatore del Teramo Carlo Ilari. Quella di oggi sarà la terza sfida tra queste due formazioni. (Marco Genduso)

DIRETTA/ Padova Arzignano (risultato finale 4-0): poker con Dezi! (Serie C, oggi 24 febbraio 2024)

DIRETTA LUMEZZANE ARZIGNANO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire la diretta di Lumezzane Arzignano bisognerà possedere un abbonamento alla televisione satellitare di Sky, l’emittente infatti detiene i diritti per questa stagione di Serie C e l’unico modo per vedere tutto il campionato sarà possedere questo abbonamento con l’abbonamento Calcio. Con le medesime modalità, essendo che NowTv fa parte dell’ecosistema Sky, sarà possibile seguire anche sulla piattaforma online questo match.

LA PRESENTAZIONE

Pochi istanti e ci immergeremo nella diretta di Lumezzane Arzignano, partita valida per la 29esima giornata di Serie C che avrà come orario di inizio la data di oggi 1 marzo alle ore 20,45. I padroni di casa arrivano a questa sfida dopo una brutta sconfitta per 2-1 contro la Giana Erminio, che ha interrotto una striscia di risultati positivi.

Diretta/ Giana Erminio Lumezzane (risultato finale 2-1): espulso Moscati! (Serie C, 23 febbraio 2024)

Nonostante questo, la Lumezzane si trova comunque al sesto posto in classifica, cercando di rimanere salda nelle posizioni di vertice del torneo. Per gli ospiti, invece, è un periodo difficile, caratterizzato da alternanze di sconfitte e pareggi. L’ultima sconfitta contro il Padova per 4-0 ha evidenziato le difficoltà della squadra, che ora cerca di riscattarsi contro la Lumezzane.

LUMEZZANE ARZIGNANO: PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta di Lumezzane Arzignano, è difficile immaginare i padroni di casa senza Spini, attaccante esterno sulla destra noto per il suo dribbling impeccabile. Tuttavia, in difesa, la squadra dovrà fare a meno di Moscati, squalificato per un cartellino rosso.

Per quanto riguarda l’Arzignano, c’è incertezza se far riposare Boseggia tra i pali, visto il suo rendimento poco lucido nell’ultima partita. Il portiere è un ruolo assai delicato e un pessimo momento di forma condiziona molto il risultato finale.

LUMEZZANE ARZIGNANO, LE QUOTE

Passiamo ora alle quote della diretta di Lumezzane Arzignano grazie al sito di Bwin: il bookmaker mette il segno 1 a 2,2 mentre la vittoria ospite a 2,4. Per il segno X che decreterebbe il pareggio delle due squadre invece si appresta sul 2,8.











© RIPRODUZIONE RISERVATA