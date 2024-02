DIRETTA/ Milan Atalanta video streaming tv: gol e spettacolo nei precedenti più recenti (25 febbraio 2024)

DIRETTA MILAN ATALANTA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Milan Atalanta evidenzia due squadre che negli ultimi 5 incontri hanno sempre regalato successi e spettacolo. La prima delle 5 sfide che vi presenteremo è quella giocata il 15 maggio terminata con le reti di Rafael Leao e Theo Hernandez con conseguente vittoria del Milan. La sfida successiva vide le due formazioni accontentarsi di un pareggio, con Ruslan Malinovsky da una parte e Ismael Bennacer dall’altra. Andò meglio i rossoneri l’anno dopo grazie all’autogol sfortunato dell’argentino Juan Musso e il gol di Junior Messias nella seconda frazione.

Probabili formazioni Milan Atalanta/ Quote: Miranchuk oppure Pasalic? (Serie A, 25 febbraio 2024)

Atalanta che riuscì a rifarsi il 9 dicembre 2023 grazie alla doppietta di Ademola Lookman prontamente recuperata dal francese Olivier Giroud e Luka Jovic. Milan che però non aveva fatto i conti con gli ingressi dalla panchina della formazione bergamasca. Luis Muriel, entrato negli istanti finali e oggi volato nella Major League Soccer, con un tacco da urlo riuscì a mettere KO i rossoneri. L’ultima sfida giocata tra le due formazioni è quella del gennaio 2024 in Coppa Italia. Successo grazie alla doppietta di Teun Koopmeiners per l’Atalanta. (Marco Genduso)

AVVERSARIA ATALANTA È SPORTING LISBONA/ Ottavi Europa League 2024: corsi e ricorsi dei "replay"

MILAN ATALANTA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Milan Atalanta sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN. Anche la diretta streaming Milan Atalanta sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

Diretta/ Atalanta Empoli Primavera (risultato finale 2-1): bella rimonta nerazzurra! (18 febbraio 2024)

MILAN ATALANTA: DIAVOLO PER BLINDARE LA CHAMPIONS!

Milan Atalanta, in diretta domenica 25 febbraio 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sarà una sfida valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Sfida per la Champions col Milan che la scorsa settimana ha perso un treno importante per superare la Juventus al secondo posto, sconfitto a Monza pagando forse la fatica del doppio impegno europeo col Rennes, chiuso comunque con la qualificazione agli ottavi di Europa League.

L’Atalanta in questo momento assieme all’Inter è però probabilmente la squadra più in forma della Serie A, quella in casa contro il Sassuolo è stata la quinta vittoria consecutiva in campionato per i bergamaschi, serie che si allunga a 6 se si prende anche la vittoria che i bergamaschi hanno ottenuto proprio in casa del Milan in Coppa Italia, guadagnandosi la semifinale. Con una partita giocata in meno fare risultato anche a San Siro metterebbe l’Atalanta in pole position per la conquista di un posto in Champions.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ATALANTA

Le probabili formazioni della diretta Milan Atalanta, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Per il Milan, Stefano Pioli schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Maignan; Calabria, Thiaw, Kjaer, Theo Hernandez; Rejinders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Risponderà l’Atalanta allenata da Gian Piero Gasperini con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners, Miranchuk, De Ketelaere.

MILAN ATALANTA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Milan Atalanta, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria del Milan con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo dell’Atalanta, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.95.











© RIPRODUZIONE RISERVATA