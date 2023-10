DIRETTA/ Lumezzane Atalanta U23 (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia! (Serie C, 28 ottobre 2023)

DIRETTA LUMEZZANE ATALANTA U23 (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Lumezzane Atalanta U23 vede due squadre che non si sono mai affrontate all’interno della propria storia calcistica se non il 4 ottobre di quest’anno. Queste due formazioni si sono affrontate quest’anno con il risultato di 3-2 dopo i calci di rigore. La sfida, valevole per i 32esimi di Coppa Italia, ha visto uscire vincitore il Lumezzane. Nei 90 minuti regolamentari gol firmati per i padroni di casa da Basso Ricci e Righetti; per i bergamaschi reti realizzate da Italeng e Falleni. Al termine dei minuti di recupero dei tempi supplementari e le due formazioni si sono presentate dagli 11 metri.

Vittoria per il Lumezzane alla luce del rigore decisivo firmato da Kevin Cannavo, ex attaccante di Empoli e Palermo. Decisivi in casa Atalanta gli errori dal dischetto di Roaldsoy e Ceresoli. La sfida di oggi sarà la prima che le due squadre giocheranno in un campionato regolamentare, anche alla luce della genesi molto recente da parte degli ospiti. (Marco Genduso)

DIRETTA LUMEZZANE ATALANTA U23 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Lumezzane Atalanta U23 sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Lumezzane Atalanta U23 sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine.

TRASFERTA PER I GIOVANI DELLA DEA

La diretta Lumezzane Atalanta U23, in programma sabato 28 ottobre alle ore 20:45, racconta di due squadre divise in quattro punti anche se i giovani orobici hanno una partita in mezzo. Partiamo dai padroni di casa che sono reduci da ben tre sconfitte consecutive: 2-1 con la Triestina, 3-1 contro la Giana Erminio e infine il 2-0 inflitto dall’Arzignano. Questi tre stop di fila hanno rallentato di fatto la corsa del Lumezzane, attualmente quindicesimo.

L’Atalanta U23 invece è in un periodo positivo e dopo la sconfitta proprio contro il Lumezzane in Coppa Italia Serie C sono arrivati tre risultati utili consecutivi ovvero il pareggio con l’Albinoleffe e i successi contro Legnago e Novara rispettivamente 1-0 e 2-3 che hanno permesso alla squadra B della Dea di collezionare 14 punti in 9 partite.

DIRETTA LUMEZZANE ATALANTA U23, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Lumezzane Atalanta U23 vede i padroni di casa schierarsi col 3-5-2. In porta Galetti, retroguardia composta da Ragazzetti, Pogliano e Righetti qualche metro più avanti dell’estremo difensore. Agiranno come esterni Pisano e Spini con Taugourdeau, Ilari e Moscati a centrocampo. Tandem offensivo Gerbi-Capelli.

L’Atalanta U23 si dispone campo con il medesimo assetto tattico. La difesa a tre è formata da Solcia, Masi e Del Lungo con Vismara tra i pali. Da destra verso sinistra ci saranno Ceresoli, Awua, Mallamo, Sidibe e Palelstra con Di Serio e Cisse in attacco.

DIRETTA LUMEZZANE ATALANTA U23, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote delle scommesse di Lumezzane Atalanta U23 danno per favorita la squadra ospite a 2.55. Sempre secondo sisal, l’X vale 2.95 mentre l’1 è offerto a 2.75.

L’Over 2.5 è dato a 2.20, più alto rispetto all’Under che viene proposto a 1.57. Discorso del Gol e No Gol le quote sono rispettivamente 1.86 e 1.83.

