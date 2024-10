DIRETTA LUMEZZANE TRENTO: SFIDA DI ALTA CLASSIFICA

Quasi tutto pronto per la diretta Lumezzane Trento in campo dalle 17,30 di sabato 5 ottobre 2024 per l’ottava giornata di Serie C. Le due squadre occupano alte posizioni della classifica e cercano i tre punti per trovare ulteriore fiducia. Il Lumezzane arriva da una convincente vittoria per 1 a 0 in casa contro l’Arzignano e vince da tre partite consecutive in Serie C. Sei partite da imbattuto, invece, per il Trento che non vince da due partite ma ha una difesa che solo il Padova è riuscito a scardinare.

DIRETTA LUMEZZANE TRENTO, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire la diretta Lumezzane Trento sarà necessario essere abbonati a Sky o ai servizi streaming di Sky GO e NOW TV. Potrete anche seguire questa partita leggendo la nostra diretta testuale che vi racconterà le azioni salienti con aggiornamenti costanti.

LUMEZZANE TRENTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Approfondiamo quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori andando ad analizzare le probabili formazioni della partita. Franzini giocherà con il 4-3-3 con Monachello unica punta affiancato da Iori e Pannitteri. Pogliano e Dalmazzi saranno i due centrali di difesa davanti a Fligheddu chiamato a difendere la porta. Modulo speculare anche per Tabbiani che darà ancora fiducia all’esperto Di Carmine affiancato da Peralta e Disanto. Rada sarà il mediano di equilibrio con Giannotti e Aucelli di fianco e in sostegno alla fase offensiva.

LUMEZZANE TRENTO, LE QUOTE

Andiamo a leggere le quote che l’agenzia Snai ha previsto per un pronostico sulla diretta di Lumezzane Trento: il valore pari a 2,20 volte la posta in palio sul segno 1 fa del Lumezzane la squadra favorita, per contro infatti il segno 2 che regola il successo del Trento vi permetterebbe di guadagnare 3,05 volte quella che sarà stata la vostra giocata mentre il pareggio, per il quale puntare sul segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita corrispondente a 3,10 volte l’importo messo sul piatto per questa partita.

