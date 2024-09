DIRETTA LUMEZZANE ARZIGNANO, RENDIMENTI OPPOSTI

La diretta Lumezzane Arzignano vedrò due formazioni che arrivano da prestazioni pressoché opposte. Questo lunedì 30 settembre 2024, precisamente alle ore 20:45, ci sarà la resa dei coni tra queste squadre per la settima giornata di campionato.

Il Lumezzane è reduce da un avvio di stagione molto positivo con ben tre vittorie di cui due consecutive ovvero quello contro Atalanta U23 e Triestina, le ultime due giocate. L’unica sconfitta è stata quella con la Pro Vercelli del primo settembre.

Diretta/ Triestina Lumezzane (risultato finale 2-3): ci pensa Taugourdeu! (Serie C, 26 settembre 2024)

L’Arzignano invece vanta una sola vittoria, quella in casa con l’Union Clodiense per 1-0, altrimenti solo brutti risultati con ben quattro sconfitte con Arzignano, Padova, Trento e Lecco nell’ultima sfida giocata in campionato.

IN TV LUMEZZANE ARZIGNANO, DOVE VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Lumezzane Arzignano, dovrete necessariamente avere un abbonamento a Sy oppure NOW.

Diretta/ Lecco Arzignano (risultato finale 3-2): rimonta casalinga! (Serie C, 25 settembre 2024)

Per quanto riguarda invece la diretta streaming Lumezzane Arzignano invece bisognerà scaricare le rispettive applicazioni per assistere al match su smartphone, tablet e computer.

LE PROBABILI FORMAZIONI LUMEZZANE ARZIGNANO

Abbiamo ancora del tempo per analizzare le probabili formazioni Lumezzane Arzignano. I padroni di casa si schiereranno con il 4-3-3 con Filigheddu in porta, difesa a quattro formata da Pisano, Pogliano, Dalmazzi e Righetti. A centrocampo spazio a Moscati, Taugordeau e Ilari mentre Capelli, Gerbi e Cannavò comporranno l’attacco.

Modulo e assetto tattico diverso per l’Arzignano con il 3-5-2. Tra i pali Saio, protetto qualche metro più avanti da Panzani, Bonalumi e Cariolato. Agiranno da esterni Bacchetti e De Santis mentre Michelotto, Bordo e Antoniazzi daranno equilibrio. In avanti Parigi e Grandolfo.

Diretta/ Lumezzane Atalanta U23 (risultato finale 2-1): accorcia Navarro! (Serie C, 22 settembre 2024)

LE QUOTE LUMEZZANE ARZIGNANO, SU CHI SCOMMETTERE?

Adesso è il momento di andare a vedere le quote per le scommesse della diretta Lumezzane Arzignano. L’1 fisso è il segno più probabile sulla carta ovvero 2.23. Il segno X del pareggio è a 3.06 mentre il 2 si trova in lavagna a 3.08.

Concludiamo con l’Over 2.5 esattamente a 2.20 contro l’Under alla stessa soglia che possiamo trovare invece a 1.55. Infine, Gol e No Gol sono rispettivamente a 1.90 e 1.85