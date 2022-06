DIRETTA/ Lussemburgo Far Oer video streaming tv: i precedenti del match sono 5

DIRETTA LUSSEMBURGO FAR OER: I TESTA A TESTA

I precedenti nella diretta di Lussemburgo Far Oer sono cinque: l’ultimo naturalmente è quello andato in scena settimana scorsa, con la vittoria della nazionale lussemburghese che si è imposta per 1-0 in trasferta. È stata una partita tutto sommato importante, perché ha segnato la prima volta in cui il Lussemburgo è riuscito a battere le Far Oer: in precedenza infatti gli isolani avevano vinto in tre occasioni con uno 0-0 maturato nel giugno 2010 (amichevole), ultimo incrocio prima di questa doppia sfida in Nations League.

Possiamo ricordare l’ultima giocata al Josy Barthel, che è ormai lontana nel tempo: dobbiamo tornare al marzo 2001 per trovare la vittoria delle Far Oer nel girone che valeva per le qualificazioni al Mondiale di Corea del Sud e Giappone. Il successo per quella nazionale isolana, che all’epoca era allenata da Allan Simonsen, era arrivato con due gol realizzati tra 78’ e 82’ minuto, dunque nel finale, con marcatori Christian Hogni Jacobsen e Kurt Morkore, il primo entrato in campo già al 21’ per l’infortunato Todi Jonsson. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA LUSSEMBURGO FAR OER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI NATIONS LEAGUE

La diretta tv di Lussemburgo Far Oer sarà trasmessa su Sky, canale Sky Sport Football, non in versione integrale ma all’interno del contenitore Diretta Gol, con aggiornamenti in tempo reale: tutti gli appassionati potranno seguire la sfida anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito o l’app Sky Go.

LUSSEMBURGO FAR OER: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Lussemburgo Far Oer, in diretta martedì 14 giugno 2022 alle ore 20.45 presso lo Stade de Luxembourg di Lussemburgo sarà una sfida valevole per la quarta giornata della UEFA Nations League. Il Lussemburgo vuole stupire ancora dopo l’ottimo inizio nella competizione, anche se i sogni di gloria si sono parzialmente infranti nello scontro diretto per il primo posto perso sabato scorso in casa contro la Turchia, 0-2 con un gol per tempo degli avversari.

Dopo due sconfitte consecutive le Far Oer si sono invece prese la vittoria nell’incontro interno con la Lituania, potenzialmente decisivo per evitare la retrocessione nella Lega D. Il Lussemburgo ha vinto la sfida d’andata nelle Far Oer grazie a un rigore di Rodrigues, questo confronto potrebbe rivelarsi decisivo per la conquista del secondo posto in classifica, sempre se la Turchia non dovesse fare passi falsi da qui alla fine della fase a gironi.

PROBABILI FORMAZIONI LUSSEMBURGO FAR OER

Le probabili formazioni della diretta Lussemburgo Far Oer, match che andrà in scena allo Stade de Luxembourg di Lussemburgo. Per il Lussemburgo, Luc Holtz schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Moris; Martins, Chanot, Pinto, Carlson; Sanches, Barreiro, Martins, S Thill; Sinani, Rodrigues. Risponderanno le Far Oer allenate da Hakan Ericson con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Nielsen; Rolantsson, Nattestad, Vatnsdal, Davidsen; Bjartalid, Vatnhamar, Andreasen, Olsen; Olsen, Johannesen.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lussemburgo Far Oer, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Lussemburgo con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo delle Far Oer, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.50.











